李明哲案 時力：陸委會應禁中國高官來台

2017-05-23 09:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國關押至今，其妻李淨瑜日前赴美求援，因不滿政府該事件沒有積極作為，立法院時代力量黨團今召開記者會，要求行政院陸委會禁止中國黨政高官來台。黨團總召徐永明表示，李明哲案並非個案，對兩岸關係及台灣主權影響深遠，政府能有的最積極作為，就是不讓中國黨政高官來台，這樣的訊號非常強，也希望政府挺住。

交大人社系教授林秀幸主張，民進黨政府不該裝聾作啞，應限縮兩岸雙邊往來，以表達不滿、對自己國民負責。她指出，李明哲案是中國單方面改變雙方關係，政府不該打不還手、罵不還口，否則就是失職；既然中國主動挑釁，不知為何政府為何繼續展開溫暖的雙邊交往，政府應該對雙邊往來作限縮，否則等於是告訴中國，可以繼續逮捕下一個李明哲，且能不說明、不溝通、不放人，也暗示國民，大家要安全自付。

中研院台史所副研究員吳叡人則指出，民進黨政府應有主權政治性作為，像陳時中在WHO一樣進行公開反擊，並將李明哲與「主權」掛勾，凸顯台灣是主權國家意義的措施，向政府施壓抗議；現在看來，民進黨政府所採取的低姿態完全沒效果，還可能造成台灣「屬國化」結果，台灣政府只有更積極反應，李明哲才有可能回來。他也贊同時力禁止中國黨政高官來台主張，表示此舉效果雖非讓李明哲被釋放，但能將把事件公開化、法律化，確保李明哲人身安全。

時力立委黃國昌表示，當台灣人行動自由被非法剝奪，不只是台灣人民，政府也應站在人民後面作最有力的後盾，若有台灣人民在中國被關押，在台灣在兩岸交流還是維持「趴趴走，歌照唱、舞照跳」，是非常荒謬景象。