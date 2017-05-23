黨魁過招？吳敦義今見洪秀柱

國民黨主席當選人、前副總統吳敦義。（記者黃耀徵攝）

2017-05-23 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨準黨魁吳敦義預定今天入黨中央，會見現任黨主席洪秀柱，而兩人選舉結果出爐之後，就已經連番隔空過招，包括交接是否提前？洪秀柱是否留任黨中央等。

綜合媒體報導，吳敦義當選黨魁之後，連續拜訪對手，今天下午排定拜訪洪秀柱，但吳敦義昨天先表態，有聽要提早進入「新秩序」的聲音，不會主動提到提早交接一事，但是，洪秀柱則表示「一切照制度」走，意思就是不會提前交接。

吳敦義接黨魁後，是否會聘洪秀柱回黨中央？吳敦義直回「當過總統的，還回總統府服務嗎？」當過主席的，稱呼只有前主席、榮譽主席；意思是拒絕。

至於交接人員，洪秀柱已指定黨秘書長莫天虎成立交接小組，但吳敦義則尚未指定交接對口，直接就回「我」，傳原因就是不希望被外界有「內定秘書長」人選的觀點及議論，步步謹慎。