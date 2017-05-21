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彭明敏新舊書三連發 台中簽書會座無虛席

2017-05-21  19:20

〔記者張菁雅／台中報導〕前總統府資政彭明敏的著作「自由的滋味」、「逃亡」今年再版，並出版新書「寫給台灣的備忘錄」，今天下午在台中市舉辦簽書會。彭明敏表示，這3本書是他對台灣做的小小貢獻，書中也維持他一貫立場，即徹底認同台灣、台灣人有權利決定自己的未來。

彭明敏的簽書會現場座無虛席，台中市長林佳龍、前市長張溫鷹都到場致意。彭明敏表示，第1本書「自由的滋味」原來是英文，翻譯後又重新修改、增加文章，再重新出版，這本書沒有提到他當時如何逃出台灣，有些讀者不滿意，他後來回台灣出版「逃亡」，闡述逃亡過程，也澄清錯誤的傳聞；至於第3本書「寫給台灣的備忘錄」，是過去幾年對時事的感想。

彭明敏說，書中有他一貫的立場，就是徹底認同台灣，台灣以外沒有故鄉、沒有祖國；第2個立場則是台灣人有權利決定自己的未來，這3本書是他對台灣做的小小貢獻，也是人生最後出版的書。

林佳龍則表示，「自由的滋味」是他的啟蒙書籍，當時還是從海外輾轉取得，書如其名，自由像空氣一樣，失去才知道重要，台灣現在還沒有心靈的自由，過去是白色恐怖，現在有紅色的桎梏，台灣要有選擇的自由，也要有自由的選擇。

林佳龍也向彭明敏承諾，會接棒走下去，繼續推動台灣民主，不會讓他失望。

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  • 前總統府資政彭明敏（左）在台中市舉辦簽書會，台中市長林佳龍（中）成為頭號粉絲。（記者張菁雅攝）

    前總統府資政彭明敏（左）在台中市舉辦簽書會，台中市長林佳龍（中）成為頭號粉絲。（記者張菁雅攝）

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