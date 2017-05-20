吳敦義得票破14萬 郝龍斌、詹啟賢承認敗選

2017-05-20 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今日投票選舉黨主席、黨代表，第一輪投開票已在下午4點結束，並立即開票，投票結果到晚間8點多雖尚未完全出爐，但因前副總統吳敦義應已拿下過半票數，其他參選人包含副主席郝龍斌、國民黨前副主席詹啟賢、前台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜均先後承認敗選。

本次國民黨主席共有6人競逐，包含爭取連任的現任黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢、前台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜，以及前國民黨立委潘維剛。據國民黨先前統計，具投票權的黨員總計超過47萬人，今日的投票率預估則是在55%至60%。

投票在今日下午4點截止後，也隨即進行開票作業，並由吳敦義一路領先其他候選人，晚間8點多時便傳出吳敦義已經以超過14萬票領先洪秀柱、郝龍斌兩人，確定當選黨主席。

郝龍斌於晚間8點半發表敗選聲明，並呼籲黨內「家和萬事興」。詹啟賢則透過臉書承認敗選，並指「黨員已做出選擇，坦然面對，衷心祝福」，預告「後會有期」。韓國瑜則是自稱努力不夠、感謝外界支持。

相關連結請見：