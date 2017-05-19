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他們鬆了一口氣！司改國是會議近尾聲

2017-05-19  18:10

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議分組會議已逐漸進入尾聲，下週將密集增開會議，下週一起連續開會4天，預定最後一次增開會議是6月3日，總結會議則暫訂為7月初。

司改分組會議下週起開會時間如下：下週一（5月22日）第2分組、下週二（5月23日）第1分組、下週三（5月24日）第3分組、下週四（5月25日）第5分組，另外，第2分組在6月3日還要再加開一次會議。

不少負責司改會議幕僚工作的司法院和法務部官員，原本擔心司改會議可能要開到8月，得知會議快要結束，都鬆了一口氣，臉上難掩欣喜之情，正積極彙整各分組會議的提案和結論等資料，提供總結會議時參考使用。

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  • 司法改革國是會議分組會議已逐漸進入尾聲，負責幕僚工作的司法院和法務部官員也鬆了一口氣。（資料照，記者王藝菘攝）

    司法改革國是會議分組會議已逐漸進入尾聲，負責幕僚工作的司法院和法務部官員也鬆了一口氣。（資料照，記者王藝菘攝）

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