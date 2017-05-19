劉世芳化身直播主 臉書上推銷高雄水產
2017-05-19 16:44
〔記者葛祐豪／高雄報導〕「各位大大晚安，請幫我們分享連結喔⋯高雄水產拍賣第648標，開始啊！」。立委劉世芳居然也化身直播主，在臉書上推銷高雄水產。
臉書拍賣直播正夯，幾乎每個人的動態上，都可以看見大大小小的拍賣直播。立委劉世芳也在臉書上發佈「看的見的城市看不見的故事」系列影片－彌陀龍膽石斑篇，設計了拍賣高雄的在地水產的橋段，博君一笑。
劉世芳笑稱，希望透過這樣的「鋪梗」，能吸引各界關注高雄養殖產業的實力，期盼未來有更多年輕人回到家鄉，增進高雄的競爭力。
影片中，劉世芳強調，自己的直播拍賣比別人有誠意，雖然沒有正妹和帥哥，但她在彌陀區漁會總幹事林子清的帶領下，實地走訪龍膽石斑以鑽石水進行養殖的過程，並提出產銷履歷和漁業保險的政策主張。
彌陀區漁會總幹事林子清表示，鑽石水是中油永安液化天然氣廠在氣化製程中，為了加溫而引入的海水，使用後須調節至特定溫度才能排出，因此增加成本。
因高雄的天氣炎熱，當地居民靈機一動，利用鑽石水調節溫度，讓魚塭更適合龍膽石斑生活，高雄的龍膽石斑較其他縣市來得Ｑ彈，就是鑽石水的功勞。
劉世芳指出，近年來食安問題成為顯學，高雄的農漁產要在內外夾擊的市場上殺出重圍，就必須重視產銷履歷。縣市合併時，原高雄縣具備資格的農漁戶僅有96戶，當時任副市長的她，在2012年力推產銷履歷，直到2016年，全高雄已有782戶獲得認證，奪下全國第一。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 中監准陳水扁出席餐會 設下「五不」但書
- 李凈瑜向美求援 國會作證搶救李明哲
- 小英執政滿週年 花媽說改革比革命更困難
- 談兩岸政策 吳敦義：如到北京會講一中各表
- 柯媽誇總統府冷氣涼 柯哈哈笑：這什麼題目！
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂
- （影音）金秀賢變身黑幫超帥打手 新片預告曝光1天點擊率破200萬
- 小英執政滿週年 高教工會批政策跳票
- 滿滿正能量！星國感人微電影 席捲台灣社群網路
- 底渣資源化條例 雲林議會退回草案
- 新手毛小孩爸媽挑戰多 北市免費開班授課
- 〈台股青紅燈〉必翔案的先知們
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 蝦味先 全台下架
- （影音）《變形5》柯博文變反派 打趴大黃蜂
- 玉山杜鵑含苞待放 花況可期
- 台灣設計展9月登場 多語向世界直播
- 馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結
- 網球》釜山站八強戰傷退 盧彥勳下一站法網
- 毀童年？中日將合拍《聖鬥士星矢》真人版電影
- 牛罵頭遺址申請國定遺址 中市府：升格機率極高
- 舒子晨貼心問安 蕾絲上衣暗藏「胸」機
- 歐商會面告小英 工時僵硬 勞資都惱
- 323佔政院案 北檢不服煽惑他人犯罪判決今提上訴
- 學校採購稽查亮紅燈 議員：應專人負責
- 百安達陣 陳傑憲最在意大王
- 免費贊助世大運 揚昇董許典雅：政府的錢我不要
- 惡性不改！性侵女友假釋才出獄 男又猥褻好友8歲女
- 群創每天開門賺1億元 4月大賺41.62億
- 在地啤酒廠 客製啤酒文創產品
- 咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍
- 台積電邀產學業推動設備國產化 辦創意競賽
- 核准夏林清停聘案 教育部：輔大調查程序完整
- 入住人數全縣最多 南門護理之家肩負半島長照重責
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 捷運黃線自籌款666億 市府︰財務可達平衡
- 雲品通過穆斯林友善餐旅認證 搶今年近20萬人次商機
- 天雨路滑！ 廂型車國5翻車2人傷
- 澎湖警犬隊奏功 馬公機場查獲未成年少年運毒
- MLB》0死滿壘神救火 上原浩治全好球首奪救援（影音）
- 南門護理之家火警 地方呼籲勿讓恆春成為醫療孤島
- MRI檢查無大礙 殷仔還是不舒服
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：劉世芳化身直播主 臉書上推銷高雄水產
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分