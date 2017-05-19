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劉世芳化身直播主 臉書上推銷高雄水產

2017-05-19  16:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「各位大大晚安，請幫我們分享連結喔⋯高雄水產拍賣第648標，開始啊！」。立委劉世芳居然也化身直播主，在臉書上推銷高雄水產。

臉書拍賣直播正夯，幾乎每個人的動態上，都可以看見大大小小的拍賣直播。立委劉世芳也在臉書上發佈「看的見的城市看不見的故事」系列影片－彌陀龍膽石斑篇，設計了拍賣高雄的在地水產的橋段，博君一笑。

劉世芳笑稱，希望透過這樣的「鋪梗」，能吸引各界關注高雄養殖產業的實力，期盼未來有更多年輕人回到家鄉，增進高雄的競爭力。

影片中，劉世芳強調，自己的直播拍賣比別人有誠意，雖然沒有正妹和帥哥，但她在彌陀區漁會總幹事林子清的帶領下，實地走訪龍膽石斑以鑽石水進行養殖的過程，並提出產銷履歷和漁業保險的政策主張。

彌陀區漁會總幹事林子清表示，鑽石水是中油永安液化天然氣廠在氣化製程中，為了加溫而引入的海水，使用後須調節至特定溫度才能排出，因此增加成本。

因高雄的天氣炎熱，當地居民靈機一動，利用鑽石水調節溫度，讓魚塭更適合龍膽石斑生活，高雄的龍膽石斑較其他縣市來得Ｑ彈，就是鑽石水的功勞。

劉世芳指出，近年來食安問題成為顯學，高雄的農漁產要在內外夾擊的市場上殺出重圍，就必須重視產銷履歷。縣市合併時，原高雄縣具備資格的農漁戶僅有96戶，當時任副市長的她，在2012年力推產銷履歷，直到2016年，全高雄已有782戶獲得認證，奪下全國第一。

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  • 劉世芳在臉書上推銷高雄水產。（記者葛祐豪攝）

    劉世芳在臉書上推銷高雄水產。（記者葛祐豪攝）

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相關關鍵字： 劉世芳 水產 直播 養殖產業 龍膽石斑
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