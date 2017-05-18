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馬英九到中華大學演講 談國際觀、死刑議題

2017-05-18  21:28

［記者洪美秀／新竹報導］前總統馬英九獲中華大學學生會邀請，今晚7點在學校國際會議廳與學生們暢談國際觀，他提到國際觀要有常識、知識和見識。他一演講就破題舉國際社會對一中原則的看法，他認為中國在與國際社會交流時，一定會提到中國的地位，並提及「台灣是中國的一部分」等立場，但有多少國家接受中國這樣的說法，在中國173個邦交國中，承認這樣的立場的國家有多少？他說，有很多國家對於中國的「一中」立場是了解、尊重與認知，顯然不只台灣對於「一中」有不同看法，國際上多數國家也對「一中」有不同看法。

他也提到美國的「台灣關係法」中，美國雖接受中國的一中原則，但也認為台灣很重要，因此台灣關係法是對台灣的保障，也是台灣與美國關係的依據。

馬英九提到要具備國際觀，首重外語能力，尤其是英語，此外，也應吸收國內外知識，來增廣見聞提升知識與見識，他舉去年新竹市光復中學學生扮演「納粹軍隊」事件來說，這不是言論自由的問題，而是一種尊重與理解，尤其是對其他國家人民的歷史傷痛，更應該具有同情心及理解力。

馬英九也從王景玉殺害小燈泡的案件沒有被判死刑，來分析國際上的「兩公約」對於死刑犯的做法，馬英九說，台灣這幾年執行死刑案件已相當少，他認為還是應該有死刑，但應審慎處理，他認為「終身監禁」是對死刑犯最好的做法之一。

他也對慰安婦提出看法，提到國際也對慰安婦做過研究，包括對日本及韓國等國家進行慰安婦的研究，他說，有些人以為「慰安婦」是自願的，但他認為，慰安婦是軍事性奴隸，哪有人會自願當奴隸？他邀請慰安婦到總統府喝茶，應該是至今唯一有元首這麼做的。

馬英九也對參加WHA提出看法，包括當年葉金川能進入會場當觀察員，但反觀現在是連邀請函都沒有，他認為這是因為民進黨政府不談九二共識的結果。

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  • 前總統馬英九到中華大學與學生暢談國際觀，也對一中原則和死刑和慰安婦提出看法。（記者洪美秀攝）

    前總統馬英九到中華大學與學生暢談國際觀，也對一中原則和死刑和慰安婦提出看法。（記者洪美秀攝）

  • 前總統馬英九到中華大學與學生暢談國際觀，也對一中原則和死刑和慰安婦提出看法。（記者洪美秀攝）

    前總統馬英九到中華大學與學生暢談國際觀，也對一中原則和死刑和慰安婦提出看法。（記者洪美秀攝）

  • 前總統馬英九到中華大學與學生暢談國際觀，也對一中原則和死刑和慰安婦提出看法。（記者洪美秀攝）

    前總統馬英九到中華大學與學生暢談國際觀，也對一中原則和死刑和慰安婦提出看法。（記者洪美秀攝）

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