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從河川整治談到前瞻 蔡其昌：不要連救命錢也擋
2017-05-18 12:37
〔記者歐素美／台中報導〕針對國民黨阻擋前瞻基礎建設計畫，立法院副院長蔡其昌今天表示，希望不要再有人反對，因為這是地方的「救命錢」，呼籲朝野一起支持，因為「建設是沒有分藍綠的」。
蔡其昌爭取中央及地方共3000多萬經費，將進行大甲區溫寮溪育德街至水尾橋堤防改善，以免大雨時堤防被沖毀，影響居民生命財產安全，今天上午到場會勘時發表上述談話。蔡其昌說，最近殷殷企盼前瞻基礎建設能夠趕快通過，因裡面也有關於水資源的部分。
他表示，偏鄉為了基本的生存、基本生命財產安全及基本河川整治，錢都很難有著落，每1年那麼辛苦地爭取預算，如果中央能夠用特別預算的方式，希望不要有人再去反對，因為這都是地方的救命錢，希望大家一起朝野合作，把地方需要的預算趕快來通過。
蔡其昌指出，這些經費就算前瞻基礎沒有編，因前瞻基礎通過了，一般的年度預算就會比較寬鬆，就可以來做其他前瞻基礎建設沒有做到的偏鄉建設，藉由今天的會勘呼籲朝野政黨大家一起來支持，不要連偏鄉的救命錢，民眾每天期待、嗷嗷待哺的這種地方基礎建設的經費都被阻擋，都在立法院沒有通過。蔡其昌強調，「我相信人民，尤其是偏鄉地區的鄉親是不會接受這種作法的」，呼籲大家一起來支持，畢竟建設是沒有分藍綠的。
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