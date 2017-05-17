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海風農路年久失修 民代會勘改善

2017-05-17  16:13

〔記者張軒哲／台中報導〕清水區東山里及海風里偏鄉道路年久失修，許多產業道路破損嚴重，農產品運輸不便。今日立法院副院長蔡其昌辦公室與民代會勘，進行簡報說明，水保局將編列近千萬預算，來改善里內三條農路損壞狀況，預計六月底發包，十月底能完工，方便偏鄉民眾與農民通行。

蔡其昌辦公室助理洪文華，邀水保局台中分局分局長簡俊發，會勘農路設施改善，清水區公所區長張明昌、市議員王立任與楊典忠、東山里長呂俊定、海風里長黃堉睿到場。

蔡其昌指出，清水區東山里及海風里內道路以一般農路或產業道路居多，每逢農忙時節，各式機具穿梭其間，年久失修，路面龜裂、邊坡坍方、排水溝損壞、淤泥堆積，影響行車安全。

王立任及楊典忠皆表示，這三條農路是居民運送番薯、薑等種種農作物的主要道路，農業機具經過常險象環生，感謝水保局編列九百九十五萬的經費，趕在農忙收成前，完成農路的改善整建。

呂俊定說，農路約三十年沒整修，里民多數務農，水土保持維護很重要。尤其路面兩側邊坡都坍方掉了，完全沒有路燈，加上路面狹小，在行車交會上有很大的安全疑慮。

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  • 清水海風地區農路年久失修。（記者張軒哲攝）

    清水海風地區農路年久失修。（記者張軒哲攝）

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