中國棄世大運團體賽 議員問：東亞青運來嗎？
市議員邱素貞（右二）要求運動局要注意中國是否會像世大運不參加東亞青運。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市將在2019舉辦東亞青年運動會活動，市議員邱素貞表示，此一活動可讓世界看見台中，意義非比尋常，而中國是否會像台北世大運只派個人，是否會不出席團體賽，一旦中國不出席，運動局應有因應之道。
運動局長王慶堂表示，2019台中東亞青年運動會，今年已收到所有9個會員國完成預報名，而中國表示所有的項目都表示會參賽，目前預報名人數共241位選手；整個代表團的部分，目前確定所有國家都會參賽。
市議員邱素貞今天在市議會的教育文化的業務質詢指出，青亞奧運是台中市舉辦的第一個國際性綜合運動賽事，更是台灣首次辦理奧運體系的國際運動賽會，要求體育局要好好辦。
台中東亞青奧將於2019年8月24日至31日舉行，共計8天，邱素貞表示，意義非比尋常，不過，台北市將在今年舉辦2017台北世界大學運動會，卻傳出中國只有報個人項目，不參加團體賽項目，已很顯然有政治意涵。
邱素貞表示，由於兩岸關係緊張，中國是否也會像世大運一樣，在東亞青年運動會上，只參加個人賽，而不參加團體賽，若中國如同世大運不參加，體育局應有因應之道，且要防範其他國家是否因此不參加。
邱素貞更強調，東亞青年運動會是台中難得的國際大活動，應可帶來的相當大的觀光效益，體育局應該讓所有會員國都參加，而且應評估可帶來多少觀光效應。
體育局長王慶堂指出，世界大學運動會團體賽項目較多，東亞青奧只有足球、籃球、排球等三種團體運動種類，三個運動項目，只會影響10個參賽人數，跟中國這次不參加世大運團體賽，有不一樣的意義。
王慶堂指出，東亞青奧是奧林匹克體系裡面的重要的賽事，「政治不得干預運動」是奧林匹克的核心價值裡，，中國身為國際奧會的成員，不至於犯政治干預體育的大忌，杯葛東亞青奧，他認為，「我們已經做好最好的準備，中國也應該會順利來參加比賽」
王慶堂預估，東亞青奧的運動選手報名滿額是2400位，目前預估東亞青奧期間，可吸引選手、媒體與觀眾，共計1萬2千多名到訪，國內外觀光效益超過10億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2020總統大選 民調：蔡英文、郭台銘狠甩朱立倫
- 懷疑太太出軌... 週刊爆前立委恐嚇潑妻鹽酸
- 改裝車不等於噪音車！李婉鈺騎重機為車友發聲
- 債留子孫？ 邱議瑩：藍委也提8900億前瞻草案
- 歷經56天航程 敦睦艦隊返抵左營
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 網球》衰事纏身！莎娃傷退又沒獲法網邀請
- 蔡英文執政週年總體檢》吞忍中國打壓 外交繳白卷
- 豬肉商有愛 連6年2千粽贈弱
- 「熊」有「猿」！ 劉玠廷充分信任洪總
- 他接生謝順福謝金晶 現身靈堂送走豬哥亮
- 池上米平損補助 最快8月實施
- 登山自治條例不周延 投縣消防局：仍可規範
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 安理會暫對北韓沒轍 中美談判內容成關鍵
- 卡大地布祭師再凋零 文化傳承現危機
- NBA》互相傷害！馬刺明星球員埋地雷被抓包（影音）
- 自摔關我屁事？肇逃一審判7月 二審逆轉無罪
- 宏達電加持 晶華5月營收「很補」
- 明新科大全大運1金2銅 光電所陳瑋羽球摘冠
- 三星S8小心！周董代言的Sony XZ Premium開價2.49萬元
- 端午4天連假 國道夜間免費時段縮減
- MLB》馬林魚下放後段先發 開季輪值面目全非
- 台江國家公園 全國第一個獲頒濕地標章證書
- 彰銀案二審台新金逆轉 財部：再上訴
- 瓶罐從國六扔下田 農怒:難道要戴安全帽
- 鋼琴大師布赫賓德6月登台 演奏貝多芬五首鋼琴協奏曲
- 剖析戀物癖 看影帝吳慷仁穿胸罩爆瘦詮釋
- 必翔實業爆炒股 創辦人夫婦交保、限制出境
- 「炫寬」蓋教養家園 盼中央補助5千萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP defends policy as China, Vietnam declare friendship
- 中國內銷低迷 全球液晶電視出貨量下修
- 豬哥亮辭世看秀場！洪榮宏為救票房竟跟「她」炒新聞？
- 美恐失信於盟邦 情資分享從此無門
- 佛朗明哥巨星卡勒凡 9月挾黃金時代訪台
- 豬哥亮曾退200萬片酬 扭轉「唯利是圖」印象
- 泰勒絲又有新歡？被爆與《比利林恩》小鮮肉秘戀中
- 16歲少女脖子種草莓 媽聞內褲嗅出男人味
- 皇室婚約今年有望？傳英女王點頭讓哈利王子把梅根娶進門
- 證券行情表、證券表格
- 五月天談抱抱樓歪 大贏家竟擔心「走下坡」
- 超人香水 高堤耶拯救時尚災難
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court rules against COSWAS over disputed building
標題：中國棄世大運團體賽 議員問：東亞青運來嗎？
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email