中國棄世大運團體賽 議員問：東亞青運來嗎？

市議員邱素貞（右二）要求運動局要注意中國是否會像世大運不參加東亞青運。（記者蘇金鳳攝）

2017-05-17 12:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市將在2019舉辦東亞青年運動會活動，市議員邱素貞表示，此一活動可讓世界看見台中，意義非比尋常，而中國是否會像台北世大運只派個人，是否會不出席團體賽，一旦中國不出席，運動局應有因應之道。

運動局長王慶堂表示，2019台中東亞青年運動會，今年已收到所有9個會員國完成預報名，而中國表示所有的項目都表示會參賽，目前預報名人數共241位選手；整個代表團的部分，目前確定所有國家都會參賽。

市議員邱素貞今天在市議會的教育文化的業務質詢指出，青亞奧運是台中市舉辦的第一個國際性綜合運動賽事，更是台灣首次辦理奧運體系的國際運動賽會，要求體育局要好好辦。

台中東亞青奧將於2019年8月24日至31日舉行，共計8天，邱素貞表示，意義非比尋常，不過，台北市將在今年舉辦2017台北世界大學運動會，卻傳出中國只有報個人項目，不參加團體賽項目，已很顯然有政治意涵。

邱素貞表示，由於兩岸關係緊張，中國是否也會像世大運一樣，在東亞青年運動會上，只參加個人賽，而不參加團體賽，若中國如同世大運不參加，體育局應有因應之道，且要防範其他國家是否因此不參加。

邱素貞更強調，東亞青年運動會是台中難得的國際大活動，應可帶來的相當大的觀光效益，體育局應該讓所有會員國都參加，而且應評估可帶來多少觀光效應。

體育局長王慶堂指出，世界大學運動會團體賽項目較多，東亞青奧只有足球、籃球、排球等三種團體運動種類，三個運動項目，只會影響10個參賽人數，跟中國這次不參加世大運團體賽，有不一樣的意義。

王慶堂指出，東亞青奧是奧林匹克體系裡面的重要的賽事，「政治不得干預運動」是奧林匹克的核心價值裡，，中國身為國際奧會的成員，不至於犯政治干預體育的大忌，杯葛東亞青奧，他認為，「我們已經做好最好的準備，中國也應該會順利來參加比賽」

王慶堂預估，東亞青奧的運動選手報名滿額是2400位，目前預估東亞青奧期間，可吸引選手、媒體與觀眾，共計1萬2千多名到訪，國內外觀光效益超過10億元。