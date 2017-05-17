三級機關首長政務、常務雙軌制 藍轟小英酬庸

立法院國民黨團召開記者會，痛批蔡英文政府初審通過「中央行政機關組織基準法部分條文修正草案」是在破壞文官制度。（記者鄭鴻達攝）

2017-05-17 11:32

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院15日初審通過「中央行政機關組織基準法部分條文修正草案」。立法院國民黨團書記長王育敏表示此重大文官改革不應用偷渡方式，讓二、三級機關共增加51名政務任命的首長、每年薪水共高達7656萬元，簡直是糟蹋文官體制、酬庸。

立法院司法法制委員會15日初審通過的條文規定，二級機關副首長為1至4人，其中一人應列常務職務，政務職以52人為限；三級機關涉國家重大政務，首長得列政務或常務，總數以25人為限，草案也排除各組織法規定，以中央行政機關組織基準法規定為主。

王育敏質疑，擔任當日會議主席的民進黨立委段宜康與另兩名黨籍立委在場，實質審查時間不到半小時，就通過如此重大的文官制度變革，且架空銓敘部的意見，也未併案審查考試院的版本，就等於多出51名政務任命可為自己所用，每年薪水加總起來高達7656萬元。

王育敏痛批，草案如此草率通過，外界當然質疑是在分官位、分贓，若按此次版本執行，一個部會內可能出現一常次、三政次，而文官培養不易、文官體制建立不易，如此迫外文官體制，是否對推動業務有何好處，希望總統蔡英文不要把考試院銓敘部邊緣化。

國民黨立委吳志揚表示，蔡英文在灑完8800億元鈔票後，現在企圖以灑官位方式來維持控制，此案考試院及行政院人事總處都在會銜中，有何不能等？且多數考試院考試委員都反對，甚至批評是政治分贓，若把常務減少，優秀的公務員都升不上去，如此誰還願意打拼。