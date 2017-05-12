談前瞻計畫 前閣揆毛治國：蓋輕軌營運必然虧損

2017-05-12 14:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前行政院長毛治國今日與國民黨立委許毓仁對談「前瞻基礎建設計畫」，毛治國認為軌道建設預算高達4千多億元，蓋輕軌營運上必然出現虧損，且前瞻計畫並未提及營運虧損面的問題。

毛治國指出，前瞻計畫預算8800億元，軌道預算占4240億元，其中還有地方政府要籌措的配合款，很難想像地方要如何籌措這筆經費。他認為，特別預算編8年，但工程期程是10年至12年，影響層面廣大。

毛治國說，每年開門車子發出去運轉，都是一筆可觀費用，輕軌建設必然營運上會出現虧損，從高雄捷運、高雄輕軌經驗來看，都是高度入不敷出，但前瞻計畫中關於營運運轉虧損，都沒有被提及；國民黨立委許毓仁也形容，「生孩子容易、養孩子難！」

由於影響層面廣大，毛治國也提出三大建議，他認為政府必須做到「開放資料、國家治理、財政紀律」，在開放資料方面，任何重大計畫發起、公共政策規劃及過程、可行性研究、利弊得失等，非關機密部分都要變成開放資料。

在國家治理方面，他表示，政府決策須負責任，總統一任任期4年，前瞻計畫未考量繼任者，整體影響性卻長達12年，若要劃那麼長的期程，必須朝野有高度共識；在財政紀律方面，有債務就須有償債計畫，中央政府還有多少舉債空間，目前台灣大部分縣市都是債台高築，營運後新增的營運負擔都應列入考量。

國民黨立委許毓仁表示，2300萬國民沒人知道前瞻計劃怎麼來的，數位政委唐鳳應帶頭拆解前瞻計畫，把計畫用圖像式思考呈現，否則唐鳳做為一個數位政委就是失職。