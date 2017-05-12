快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
談前瞻計畫 前閣揆毛治國：蓋輕軌營運必然虧損
2017-05-12 14:26
〔記者陳鈺馥／台北報導〕前行政院長毛治國今日與國民黨立委許毓仁對談「前瞻基礎建設計畫」，毛治國認為軌道建設預算高達4千多億元，蓋輕軌營運上必然出現虧損，且前瞻計畫並未提及營運虧損面的問題。
毛治國指出，前瞻計畫預算8800億元，軌道預算占4240億元，其中還有地方政府要籌措的配合款，很難想像地方要如何籌措這筆經費。他認為，特別預算編8年，但工程期程是10年至12年，影響層面廣大。
毛治國說，每年開門車子發出去運轉，都是一筆可觀費用，輕軌建設必然營運上會出現虧損，從高雄捷運、高雄輕軌經驗來看，都是高度入不敷出，但前瞻計畫中關於營運運轉虧損，都沒有被提及；國民黨立委許毓仁也形容，「生孩子容易、養孩子難！」
由於影響層面廣大，毛治國也提出三大建議，他認為政府必須做到「開放資料、國家治理、財政紀律」，在開放資料方面，任何重大計畫發起、公共政策規劃及過程、可行性研究、利弊得失等，非關機密部分都要變成開放資料。
在國家治理方面，他表示，政府決策須負責任，總統一任任期4年，前瞻計畫未考量繼任者，整體影響性卻長達12年，若要劃那麼長的期程，必須朝野有高度共識；在財政紀律方面，有債務就須有償債計畫，中央政府還有多少舉債空間，目前台灣大部分縣市都是債台高築，營運後新增的營運負擔都應列入考量。
國民黨立委許毓仁表示，2300萬國民沒人知道前瞻計劃怎麼來的，數位政委唐鳳應帶頭拆解前瞻計畫，把計畫用圖像式思考呈現，否則唐鳳做為一個數位政委就是失職。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 舉債 軌道建設
政治‧本日最多瀏覽
- 八百壯士等將領拜會林萬億 談軍人年金改革
- 慶祝母親節活動變調 洪秀柱前進武陵高中惹議
- 國民黨拒出席 立院抗議中國打壓WHA協商破局
- 毀八田銅像 李承龍、邱晉芛送辦
- 要建設又反前瞻 綠呼籲中彰投藍委回應地方需求
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 勝選性侵看護慶功 狼鄉代還嗆給錢就好
- 鴻海首季每股賺1.63元
- 疑迎余天探病派人盯哨 豬哥亮病房配置防人有心機
- 認為柯米太愛現 川普：老早就想開除他
- 美VR性愛新服務 把妻子變成AV女優
- 員警涉貪假搜索、作假筆錄 線民協助被判1年3月
- 台南》農村就是美術館 土溝藝展「夏夏叫」
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 和泰車首季EPS 5.75元 創新高
- ３度參加全國大隊接力 南投南崗國中開胡了
- MLB》昨差點上演完投完封 前田健太變傷兵
- 機車撞貨車 騎士滑入車底命危
- 陳景容畫靜寂獨白 新莊展出
- 退伍後淪共諜 前副總統呂秀蓮隨扈被起訴
- 打火英雄遇到麻雀也頭痛 下營消防車築滿鳥巢
- 狼師誘姦案 南檢：預計下週聯繫林家雙親說明
- 美巡賽》大咖球星成績平平 麥吉特與休斯首回合並列領先
- 鋒面接近 週六嚴防大雨
- NBA》火箭主場慘敗馬刺 哈登：輸球要怪我
- 〈國際現場〉特斯拉推平價太陽能屋瓦
- 「祥龍18掌」醫護合照慶護師節
- 盟立首季每股意外虧0.25元
- 詐騙新花樣 宅急便寄現金取代人頭帳戶避查緝…
- 家屬拒絕公開林奕含告別式 陳星未現身
- NBA》球爸狂言波及兒子？ 球隊高層：沒有影響
- 嘉市健康整篩 150定點專車接駁
- 蘋果砍價20% 供應商笑中帶淚
- 停發六輕燃煤許可證 公民團體發動連署
- 破產還住1400坪豪宅 五角被闖空門「金」慘
- 南茂第一季獲利創新高 EPS 2.82元 激勵股價今上漲
- NBA》「兒子要走自己的路」 球爸狂言謝絕Kobe建議
- 媽媽們籲賴神 勿核准龍崎掩埋場施工
- 梅艷芳母又爆欠債面臨破產 淚泣「有些人好陰毒」
- 牙醫師開「讀書館」 同富童知識寶庫
- 學童高鐵站跳快閃舞蹈送康乃馨 媽媽們好開心
- 吸毒嫌犯理由超瞎 求警別辦他
- 報稅季 產險健康險、傷害險保費可作所得稅扣抵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：談前瞻計畫 前閣揆毛治國：蓋輕軌營運必然虧損
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分