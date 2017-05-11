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用強暴做比喻失言 連勝文怒批柯文哲

連勝文反問，柯文哲的話對這些犯罪的被害人與家屬情何以堪？ （資料照）

2017-05-11  13:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨受邀到市議會民進黨團談容積代金政策，脫口說出「被強暴的比被誘姦的便宜」，連勝文今天在臉書上PO文，強調自己曾是一名暴力犯罪的受害者，有些傷害是永久的，並反問柯文哲的話對這些犯罪的被害人與家屬情何以堪？

連勝文寫道：「老柯這些惡毒的語言，説出口時或許覺得口舌暢快，但對這些犯罪的被害人與家屬情何以堪？ 他也助長了這個環境中女性朋友們所處的危險與安全壓力！」

連勝文認為，或許柯文哲會出來道歉，支持者也會用各種理由合理化他的行為，但是面對柯所造成的傷害與女性的風險，卻是永遠也無法彌補！

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