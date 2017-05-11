蔡英文執政將滿1年 民調：62％民眾支持年金改革
2017-05-11 13:13
有媒體民調指出，總統蔡英文推動的改革中，有62.1%民眾支持立法院通過年金改革法案。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨執政將滿1週年，總統蔡英文近來也推動多項改革法案，有媒體民調指出，在蔡英文推動的各項改革中，有62.1%民眾支持立法院通過年金改革法案，是民眾最有感的改革，另外還有49.1%民眾贊成2年後公教人員18%的優惠存款利率歸零。
據《三立新聞》民調顯示，在蔡英文推動的各項改革中，37.5%的民眾認為年金改革法案是蔡政府上任至今最有感的政策，勝過司法改革（7.8%）、國艦國造（5.3%）、轉型正義（4.9%）、前瞻建設計畫（4.7%）、新南向政策（4.5%）。且有62.1%民眾支持立法院在本會期通過年金改革法案，還有49.1%民眾贊成2年後公教人員18%優惠存款利率歸零。
民調也指出，日前中國國台辦發言人表示，因為台灣不承認九二共識，所以不能參加今年的世界衛生大會（WHA），有70.2%的民眾不能接受，16.5%認為可以接受。至於台灣與美國的關係，39.1%的民眾認為兩國之間較過去更不緊密，26%認為較過去更為緊密。
該份民調於5月9日晚間6點半至10點進行，調查對象為20個縣市年滿20歲的民眾，以分層比例隨機抽樣的電話調查進行，共完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並依內政部最新人口資料，進行地區、性別、年齡和教育程度加權處理。
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