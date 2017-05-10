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郝龍斌濫權接管小巨蛋？ 東森拿柯文哲回批濫權

2017-05-10  17:30

〔記者陳紜甄／台北報導〕東森國際公司今舉辦新書《都是巨蛋惹的禍》的記者會，揭開東森集團與郝市府，從二ＯＯ五年纏訟至今的台北小巨蛋內幕。

律師謝協昌表示，前市長郝龍斌要接管小巨蛋，憑藉的不是任何調查，而是僅憑一篇東森「圍標」的新聞報導，就展開後續小巨蛋的接管事宜。東森國際董事長廖尚文表示，郝龍斌為避免「圍標」一事，損及個人未來政治生涯，因此短時間內沒有按照程序，就接管台北小巨蛋，造成東森巨蛋與休閒兩家公司，遭受巨大損失達六億元。

律師李永然談起此書的出版緣由說，郝市府是否按照法律正當程序接管小巨蛋？有無透過司法途徑進行裁決？還是用行政權力擅自接手？這就是小巨蛋中所造成的爭議。

東森有無圍標，後續經過司法調查，並在2012年獲判無罪定讞。然而，東森向北市府求償六億卻敗訴。董事長廖尚文表示，這個禮拜將會提出釋憲，一旦釋憲成功，將有望獲賠六億。

然而，郝龍斌質疑，東森選在此時國民黨主席選舉時刻，舉辦新書記者會，是有其他特定考量。對此，東森回應，絕無此事，時間湊巧而已。

另外，郝龍斌則回應，對於被東森「這種財團」指控或提告，郝龍斌認為對自己反而是正面肯定。證明當時他依法行政，對財團嚴格把關、捍衛市民、市府權益的作風。「看看台北小巨蛋今天的使用狀況，不管是公益性或多元使用，都只能證明當時的接收決定是正確的。」

廖尚文說，北市府先後與東森巨蛋公司與遠雄集團，先後簽約大小巨蛋。但他指出，郝市府時期不按照行政程序，就擅自接管小巨蛋，而柯市府至少依法辦理，沒有擅用政府公權力。他並希望，此書的出版，可以讓被北市府記取教訓，未來可以審慎處理與民間企業的合作案子。

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  • [《都是巨蛋惹的禍》由蘋果日報法庭中心記者撰寫。（記者陳紜甄攝）

    [《都是巨蛋惹的禍》由蘋果日報法庭中心記者撰寫。（記者陳紜甄攝）

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