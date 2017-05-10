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年改後月領10萬變6萬3 陳建仁:適宜養老經費

2017-05-10  16:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕副總統陳建仁今天接受廣播專訪，被問到如何規劃自己退休金？他說，若以他大部份從事教職來算，退休可領10萬元左右，但改革後，每月6萬3000元，若省吃儉用是夠的。畢竟年金本就是給退休者適宜的養老經費，而非過著豪華生活，簡樸生活對他來說，是未來追求目標。

被問及前民進黨立委林濁水及前立委沈富雄日前對年金改革方案提出批評，陳建仁表示，他曾請沈到他的辦公室，沈也聊得很開心，沈也表示以後有東西要向總統報告，請協助代轉，而沈對年金很有研究，希望早一點達到，但年金改革要有藝術，情理法要兼顧，是科學與藝術的東西。

陳建仁說，年改是一個科學的東西，也是藝術，要讓大家都能夠接受。被問到「李來希們」是否接受？他說：「我想大概不改革，他才會接受」。

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  • 副總統陳建仁10日接受「ＰＯＰ搶先報」主持人黃光芹專訪，談WHA 與年金改革等議題。（記者張嘉明攝）

    副總統陳建仁10日接受「ＰＯＰ搶先報」主持人黃光芹專訪，談WHA 與年金改革等議題。（記者張嘉明攝）

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