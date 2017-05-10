年改後月領10萬變6萬3 陳建仁:適宜養老經費
2017-05-10 16:15
〔記者鍾麗華／台北報導〕副總統陳建仁今天接受廣播專訪，被問到如何規劃自己退休金？他說，若以他大部份從事教職來算，退休可領10萬元左右，但改革後，每月6萬3000元，若省吃儉用是夠的。畢竟年金本就是給退休者適宜的養老經費，而非過著豪華生活，簡樸生活對他來說，是未來追求目標。
被問及前民進黨立委林濁水及前立委沈富雄日前對年金改革方案提出批評，陳建仁表示，他曾請沈到他的辦公室，沈也聊得很開心，沈也表示以後有東西要向總統報告，請協助代轉，而沈對年金很有研究，希望早一點達到，但年金改革要有藝術，情理法要兼顧，是科學與藝術的東西。
陳建仁說，年改是一個科學的東西，也是藝術，要讓大家都能夠接受。被問到「李來希們」是否接受？他說：「我想大概不改革，他才會接受」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 中國批挾洋自重 李大維嗆：我就是和洋人打交道
- 質疑前瞻年限增為8年 國民黨團：力抗到底
- 都審未過先開工 大同明倫公宅偷跑
- 「前瞻」受阻 賴神籲勿讓內耗再蹉跎台灣進步
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 中職》不是王柏融！ 美網站選出聯盟最強球員
- 郭泰源驚傳罹下咽喉癌 女兒比張瓊姿還堅強
- 文在寅當選南韓總統 今天就職
- 「我沒賣股票！」 名醫李光輝告股東侵占、詐欺
- 全大運》與過世阿嬤有約 林家顥奪銀沒「跳」票
- 全大運》驚險「跆」金 莊佳佳只打60分
- 英文成績校排倒數 張郁琦狂背單字攻進交大
- 《賭政治生命》蕭永達爆3天王級狼師
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- NBA》最佳代言人 恩比德將代表七六人抽選秀籤
- 台中火車站 首創公路監理自助櫃檯
- 文在寅總統任期啟動 聽取北韓動向報告
- 曾發傳票卻未出面！ 南檢盼林奕含父母出面說明
- （影音）「異形之父」再度出手 人體內竄XX畫面驚悚
- 宏達電 盤中一度攻上漲停69.3元
- 咖車穀古早味 阿嬤再現好手藝
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 陳國星公司被控收買評委得標 廉政署分案查弊
- 北影說謊爭議落幕 《上岸的魚》因這原因撤展
- 「沒姦是愛愛」秒讀陳星聲明 婚變名嘴被推爆
- （影音）也太酷！《冰與火之歌》竟助攻文在寅選上南韓總統
- 《職場萬花筒》別當只出一張嘴的正義魔人
- 騙徒冒充經紀人 打愛黛兒名號詐騙
- 勞退提撥全國最低 屏東人「薪」情差
- 確診禽流感 北市家禽市場3百隻雞銷毀
- 股神加持 蘋果市值突破8000億美元
- 全國首例 礁溪溫泉蔬菜獲有機認證
- 能源類股漲勢恢復 歐股收漲
- 割喉殺童二審仍無期 媽媽「生回」劉小妹 重拾重心
- 僵直性脊椎炎折磨六年 林柏學自勵上交大
- 桃市產總性侵疑雲 女秘書控還有第2匹狼
- 持球桿砸破記者頭 酒醉陳羽凡攔車說教
- 〈生活停看聽〉老媽媽的搖籃曲
- 中市大安區成立觀光發展促進會 催生沙雕美術館
- MedPartner》擦的葡萄糖胺真的有效？從潘懷宗代言的 AllPASS 過關護理舒緩霜完整搞懂
- 台東議會開議 力爭終止魚槍禁令
- 菲籍夫妻愛高雄 先後歸化國籍
- 【藝文短訊】 磺溪文學獎徵稿至6月15日止
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年改後月領10萬變6萬3 陳建仁:適宜養老經費
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分