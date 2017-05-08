| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
區間走揚 新台幣中午暫收30.152元
 首頁 > 政治

要吃垮國家？ 藍委要求公保年金不算替代率

國民黨立委柯志恩。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-08  11:30

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今開始逐條審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。為保障公校教職員退休後領更多，國民黨立委柯志恩提案要求，所得替代率的計算應排除公保年金，且若達聘請外籍看護標準者，樓地板應加高1/4。

司委會今早10時半大體討論，開始進入逐條審查。柯志恩認為，公保目前沒財務危機，與退撫的性質不同，所以在計算所得替代率時，不應計入公保年金。她也指出，家有親屬符合聘用外籍看護標準者，就是極為弱勢，提高樓地板1/4，能給他們一個安定性。

包括陳學聖、王育敏等國民黨立委紛紛支持柯志恩的看法。

民進黨立委王榮璋駁斥，公保沒有財務問題，是因為政府之前已經額外撥補3400億元，未來還要撥補1300億元。他也強調，家有親屬符合聘用外籍看護標準者，就該回到公共醫療體系處理，不應隨意調高樓地板標準。

教育部人事處長陳焜元表示，退休金是政府與當事人共同提撥，支付其退休需要，不該納入家屬的需求。

銓敘部退撫司簡任視察鄭淑芬表示，改革是要從總所得的合理性去檢討，未來公保年金化，當然該計入。

廣告
  • 立院司法及法制委員會8日審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。（記者朱沛雄攝）

    立院司法及法制委員會8日審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：要吃垮國家？ 藍委要求公保年金不算替代率


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.