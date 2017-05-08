要吃垮國家？ 藍委要求公保年金不算替代率

國民黨立委柯志恩。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-08 11:30

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今開始逐條審查「公立學校教職員退休撫卹條例草案」。為保障公校教職員退休後領更多，國民黨立委柯志恩提案要求，所得替代率的計算應排除公保年金，且若達聘請外籍看護標準者，樓地板應加高1/4。

司委會今早10時半大體討論，開始進入逐條審查。柯志恩認為，公保目前沒財務危機，與退撫的性質不同，所以在計算所得替代率時，不應計入公保年金。她也指出，家有親屬符合聘用外籍看護標準者，就是極為弱勢，提高樓地板1/4，能給他們一個安定性。

包括陳學聖、王育敏等國民黨立委紛紛支持柯志恩的看法。

民進黨立委王榮璋駁斥，公保沒有財務問題，是因為政府之前已經額外撥補3400億元，未來還要撥補1300億元。他也強調，家有親屬符合聘用外籍看護標準者，就該回到公共醫療體系處理，不應隨意調高樓地板標準。

教育部人事處長陳焜元表示，退休金是政府與當事人共同提撥，支付其退休需要，不該納入家屬的需求。

銓敘部退撫司簡任視察鄭淑芬表示，改革是要從總所得的合理性去檢討，未來公保年金化，當然該計入。