林全「低薪」說 政院夜間急澄清
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天上午到台南視察沙崙綠能科學城進度，他提及台灣低薪問題讓人才容易流失，雖然短期內無法解決低薪問題，但人才仍應「有出有進」，所以要創造好的產業環境，鼓勵學生要追求興趣、成就感，而非一味追求名利，不過，因有媒體標題簡化為林全說「短期無法解決低薪 學生應追求興趣非名利」，為避免誤解，行政院今晚提出澄清。
政院發布新聞稿表示，對於媒體指「林全：短期無法解決低薪 學生應追求興趣非名利」報導，行政院發言人徐國勇說，林全院長的原意是希望沙崙綠能科學城能與國際接軌，引進國際人才與國內人才交流合作，並打造可讓年輕人追求興趣、成就感的環境。唯媒體標題誤解，行政院表示遺憾，特予澄清。
徐國勇人指出，關於低薪的部分，院長原意是：現在台灣最大的問題是人才流失，台灣低薪問題會造成人才容易被挖角，但台灣的低薪同時伴隨低物價，所以要把低薪變成高薪、要讓物價不漲，這也是一個很大的挑戰，因為台灣在全球購買力衡量所得，已在全世界排名前10名左右，因此我們短期可能雖沒有辦法讓低薪問題得到充分解決，但仍應立即解決人才流失的問題。
對於人才流失，徐國勇表示，院長原意是：部分人才被挖走是難免，但人才有出就要有進。政府希望留住人才，人才雖然留在台灣薪水低一點，但台灣的環境是可以很有成就感、很有前景、可以創業，可以實現理想的環境。因此鼓勵學生追求興趣，不要追求名利，一個可以追求興趣、成就感的環境，才能讓人才匯集，這一定要與國際連結。
徐國勇說，台灣做的若可得到國際認可，將有最大的成就感，這成就感從興趣開始，而不是從追求名利開始，因此鼓勵學生從興趣出發，把有興趣的事做好，從而創作有了成就，名利自然跟著成就而來。若為了追求名利而做沒有興趣的事，那事情會做不好而沒有成就，名利也追求不到的。
徐發言人指出，對破除低薪，加速各項建設、振興經濟，創造更高薪環境的目標，政府必會持續努力。
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