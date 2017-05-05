| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

柯文哲不知819世大運開幕？柯：主持人指著大稻埕誤導！

台北市長柯文哲受邀到台北館欣賞舊城區魅力，還在一日館長夏宇喬帶領下，率先體驗台北館的多項活動。（記者沈佩瑤攝）

2017-05-05  11:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017台北國際觀光博覽會今起一連4天在世貿一館登場，台北市長柯文哲受邀到台北館欣賞舊城區魅力，還在一日館長夏宇喬帶領下，率先體驗台北館的多項活動。不過，當夏宇喬做球給柯市長，問今年819是什麼日子（答案是世大運開幕）？柯文哲竟瞬間石化，最後才在主持人提示下講出答案。會後受訪時柯說，因為主持人指著大稻埕問他819是什麼日子才讓他搞錯，這Link太強了！

台北國際觀光博覽會今登場，台北館「台北 喜新戀舊」為主題，展現台北新舊交融的獨特魅力，更特地把北門和雙層觀光巴士搬到現場，邀請民眾搭乘新型態旅遊運輸工具，體驗台北舊城區的巷弄文化。

一日館長夏宇喬為柯文哲進行導覽解說，做球宣傳世大運，問市長知不知道819是甚麼日子？沒想到柯文哲竟一時語塞。會後受訪時柯表示，因為主持人在導覽時指著大稻埕說819，當時他心想「奇怪蔣渭水819幹了什麼？」，這連結性太強了，才讓他答不出來。

一日館長夏宇喬為柯文哲進行導覽解說。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 夏宇喬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：柯文哲不知819世大運開幕？柯：主持人指著大稻埕誤導！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.