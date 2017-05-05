柯文哲不知819世大運開幕？柯：主持人指著大稻埕誤導！

台北市長柯文哲受邀到台北館欣賞舊城區魅力，還在一日館長夏宇喬帶領下，率先體驗台北館的多項活動。（記者沈佩瑤攝）

2017-05-05 11:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2017台北國際觀光博覽會今起一連4天在世貿一館登場，台北市長柯文哲受邀到台北館欣賞舊城區魅力，還在一日館長夏宇喬帶領下，率先體驗台北館的多項活動。不過，當夏宇喬做球給柯市長，問今年819是什麼日子（答案是世大運開幕）？柯文哲竟瞬間石化，最後才在主持人提示下講出答案。會後受訪時柯說，因為主持人指著大稻埕問他819是什麼日子才讓他搞錯，這Link太強了！

台北國際觀光博覽會今登場，台北館「台北 喜新戀舊」為主題，展現台北新舊交融的獨特魅力，更特地把北門和雙層觀光巴士搬到現場，邀請民眾搭乘新型態旅遊運輸工具，體驗台北舊城區的巷弄文化。

一日館長夏宇喬為柯文哲進行導覽解說，做球宣傳世大運，問市長知不知道819是甚麼日子？沒想到柯文哲竟一時語塞。會後受訪時柯表示，因為主持人在導覽時指著大稻埕說819，當時他心想「奇怪蔣渭水819幹了什麼？」，這連結性太強了，才讓他答不出來。