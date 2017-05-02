亞協正名至今未揭牌 外交部：已規劃日期
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣「亞東關係協會」正名為「台灣日本關係協會」，但至今尚未正式掛牌。亞協秘書長蔡明耀今天表示，已初步規劃日期，但尚未核定，很快會公開。另因蔡明耀將升任主秘，未來將由亞太司副司長張淑玲兼任亞協秘書長職位。
行政院3月下旬拍板，核定我國負責對日本交流窗口的「亞東關係協會」，將改名為「台灣日本關係協會」。外交部長李大維上月19日曾表示，「一個月內會有揭牌儀式」，正在規劃中。然而外交部至今尚未公開掛牌日程，蔡明耀今天在外交部例會中僅保守回應表示，已初步規劃日期，但尚未核定，「很快會公開」。
台日於1972年斷交後，對日窗口亞協陸續在東京、大阪、福岡、橫濱、那霸與札幌六地開設辦事處，1992年再改為台北駐日經濟文化代表處等名，改由外交部直接指揮督導，不再隸屬亞協名下。據悉此次正名不會在日本舉行儀典，較之於日台交協揭牌時在台灣舉行正式儀式，相對低調許多。且在台北，亞協揭牌儀式也預定在辦公室內簡單舉行，將邀請日台交協人員出席。
蔡明耀表示，此次亞協改名，讓人一看就了解協會的工作和任務是處理台日業務，淺顯易懂，是非常好的事情。但他也強調，改名是名稱上的問題，事實上更希望台日關係能夠向上提升。現正值日本黃金週，有多名日本國會議員訪台，包括自民黨「促進日本台灣經濟文化交流議員之會」事務局長、眾議員秋原司、民進黨眾議員田嶋要等，截至5月底計有25名日本議員來訪。蔡明耀表示，議員團來訪增進日本政界對我國政經現況的了解，也與我國政要就台日關係交換意見，得繼續深化雙方關係。
另，因蔡明耀將在5月中旬升任外交部主秘，未來將由亞太司副司長張淑玲兼任亞協秘書長職位，張淑玲原任台北駐日東京辦事處政務組長，駐日長達6年半時間。
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