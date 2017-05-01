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蔡政府新南向 各國積極來搭橋

2017-05-01  06:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣政府推新南向政策，目標國達 18國展開投資計劃，目前優先鎖定泰國、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、新加坡及印度等7國，而據報導，這些目標國政府也很積極，透過各項正式、非正式管道，向台灣政府尋求合作機會，雙向溝通良好。

《經濟日報》報導，蔡政府新南向篩選出優先投資7國，將強化在這些國家投入創新產產業等五大旗艦計畫，包括產業人才發展、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台，同時將洽簽投資保障協定，以確保台商權益。這些最新動態，將於本周行政院會中做出完整報告。

過去曾簽過投資保障協定的國家包括越南、菲律賓、馬來西亞、印度等，太久時間沒有更新或強化協定內容，都將更新或強化。

不止台灣積極，新南向各國也很努力，據報導，全力動員想搶得投資商機的國家包括印尼、越南、菲律賓、馬來西亞等，都陸續派人來台探詢。

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  • 台灣推動新南向政策，各國積極來台搭橋搶商機。圖為外貿協會新南向企業家聯誼會成立大會。（資料照，記者羅倩宜攝）

    台灣推動新南向政策，各國積極來台搭橋搶商機。圖為外貿協會新南向企業家聯誼會成立大會。（資料照，記者羅倩宜攝）

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