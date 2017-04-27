| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 政治

美雙橡園國徽遭移除？外交部：依職權進行整體規劃

華府雙橡園外的國徽現況（外交部提供）

2017-04-27  11:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對媒體報導我國華府雙橡園花圃國徽圖遭移除一事，外交部強調，國徽圖案並沒有移除，原有造型及結構也無變更；外交部表示，駐美代表處為進一步彰顯雙橡園的文化意涵與外交功能，活化古蹟的運用，依其職權對該園址進行整體規劃及維護。

華府雙橡園為我國在美的知名古蹟，日前卻有媒體報導駐美代表處拿掉雙橡園的青天白日國徽，以綠色台灣立牌取代，前駐美代表沈呂巡還曾批評台灣自己把國徽剷掉，是「自我減低我們的官方代表性」。

對此駐美代表處昨已對外回應，外交部發言人王珮玲今早於例行記者會上也再次重申，雙橡園外的國徽設計並未移除，也未改變原有造型結構，僅依照權限對園址進行整體規畫維護。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國徽 雙橡園
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：美雙橡園國徽遭移除？外交部：依職權進行整體規劃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.