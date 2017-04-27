美雙橡園國徽遭移除？外交部：依職權進行整體規劃

華府雙橡園外的國徽現況（外交部提供）

2017-04-27 11:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對媒體報導我國華府雙橡園花圃國徽圖遭移除一事，外交部強調，國徽圖案並沒有移除，原有造型及結構也無變更；外交部表示，駐美代表處為進一步彰顯雙橡園的文化意涵與外交功能，活化古蹟的運用，依其職權對該園址進行整體規劃及維護。

華府雙橡園為我國在美的知名古蹟，日前卻有媒體報導駐美代表處拿掉雙橡園的青天白日國徽，以綠色台灣立牌取代，前駐美代表沈呂巡還曾批評台灣自己把國徽剷掉，是「自我減低我們的官方代表性」。

對此駐美代表處昨已對外回應，外交部發言人王珮玲今早於例行記者會上也再次重申，雙橡園外的國徽設計並未移除，也未改變原有造型結構，僅依照權限對園址進行整體規畫維護。