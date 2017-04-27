家長盼退休軍公教勿擾國中會考 李來希：考試有這麼重要嗎？

2017-04-27 09:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國中教育會考將於5月20、21日登場，有民代、家長呼籲當天年金改革團體可以不要在那時候抗議，否則將影響考生權益。中華民國全國公務人員協會理事長李來希今天受訪時則嗆，「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」「台灣就是考試治國，不知道民間疾苦只知道考試！」

國中會考是全國最多人參加的考試，在各縣市甚至大陸都有考場，一旦遇到意外狀況，考試公平性將遭受質疑。

立法院司法法治委員會今天舉辦「公立學校教職員退休撫卹條例草案」公聽會，李來希在會前受訪時，被問到在五二〇抗議恐怕會影響國中會考考生權益，他回應，「如果風調雨順我幹嘛走上街頭？只是為了考試就不要吃飯睡覺嗎！這個國家繼續這樣下去，考上又怎樣？

李來希也進一步舉他們曾在台中中興大學召開年金座談時的抗議例子指出，當時有家長跟他說，女兒要考試，你們可不可以那麼吵？他回答那個家長說，「中興大學是培養公務人員主要的大學，可是今天滿街都是走上街頭的公務員，如果這個國家這樣，你女兒考上有什麼用，台灣就是考試治國，不知道民間疾苦只知道考試。」

李來希表示，五二〇（總統就職週年）會受到影響的區域，執政黨已經申請走了，不會影響到北一女、成功高中等考區，這個政府小動作很多，對付這個政府需要靈活處理回應。

媒體詢問，有家長認為「學生是無辜的。」不過李來希激動回嗆說，「那公務員有辜嗎？退休軍公教何辜？我們生活要不要過下去，不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」

李來希也帶了許多退休公務員寫給他的信說，有個退休的警政署副署長，兩夫妻臥病在床，每月退休金扣除掉十八％優惠存款後，剩下四萬多元。也有民進黨支持者寫信給他表示，說後悔支持民進黨，這些信沒有一封是假的，為何這些人不跟教師會、銓敘部、退輔會陳情？而是到他這邊來，就是因為人民求助無門。

李來希說，他昨天要求跟蔡英文見面，今天還是要繼續提這個要求，「跑的了和尚跑不了廟！」這個問題是妳（蔡政府）挑起的，就應該有擔當出來承擔。蔡英文學法律難道不知道法律不能溯及既往？

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