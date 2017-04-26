緩刑可從軍定義模糊 立委促國防部改正

2017-04-26 11:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部調整「志願兵甄選基準」，開放「獲緩刑宣告期滿未經撤銷」、「獲准易科罰金」與「易服社會勞動」等微罪情形，得參加志願兵甄選。但朝野立委質疑，以刑度作為標準而非罪名，若曾意圖縱火、涉及酒駕或詐欺等罪後獲緩刑，也可以入營？國防部副部長李喜明回應認為，立委所提醒的內容也有道理，將自刑度與罪名等方面綜合考量，修正完後，才會列為實際執行的標準。

國軍過去禁止所有曾遭判刑者報名從軍，包括「微罪者」在內，一名因車禍而有過失傷害前科的民眾遭國軍拒絕，因此聲請釋憲，司法院大法官會議於2013年作成715號解釋，指其「牴觸人民服公職權利」。國防部因此審酌過失情節輕微的情形，適度同意開放志願兵甄選資格。「志願士兵服役條例修正案」也已於今年3月30日於立法院三讀通過。

立法院外交及國防委員會今就「國軍志願士兵甄選基準–微罪入營」專案，邀請國防部和法務部報告並備詢。根據國防部報告，現行報考志願兵的品德規範包括，經判處有期徒刑以上、涉一、二級毒品且經裁定勒戒者、曾受保護管束等，不得參與甄選。而依大法官釋字、憲法保障人民服公職權等情形，國防部適度同意，「獲准易科罰金」與「易服社會勞動」等微罪情形，得參加志願兵甄選。

但包括民進黨立委羅致政、蔡適應、王定宇、莊瑞雄與國民黨立委呂玉玲等多名立委，均提出質疑表示，無論是法務部對「微罪」的定義，或是警察招考資格中，都具體列出罪名定義，但國防部卻僅以緩刑等刑度作為標準，恐出現彈性空間，例如酒駕、詐欺與縱火未遂等，若獲緩刑或易科罰金，是否也得以報考入營？

國防部法律事務司司長林純玫初始回覆說，國軍要求標準更高，所以設計時擔心正面列舉罪名，會掛一漏萬，所以採取刑度標準，此項僅是報考資格，後仍有甄選機制，絕對是擇優錄取。李喜明則表示，立委所提醒的內容也有道理，例如酒駕他個人覺得不適合，國防部後續將自刑度與罪名等方面綜合考量，修正完後，才會列為實際執行的標準。

國民黨立委江啟臣則強調，當然希望志願役到部隊前沒有前科，但在軍中關鍵是軍紀，若軍紀就這麼爛，沒有酒駕吸毒記錄的人，甚至可能到軍中才學壞。李喜明對此嚴肅回答，他敢保證，進入軍中學壞的比例絕對比在社會上低。