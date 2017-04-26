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政壇放閃接力賽.... 徐巧芯「穩交非秘密」、否認同居

2017-04-26  11:15

〔即時新聞／綜合報導〕馬英九辦公室發言人徐巧芯遭媒體爆料最快今年底就要結婚，並且疑與男友同居。對此，徐巧芯親上臉書PO文放閃表示，她與男友對未來已有共識，但目前沒有住在一起。

徐巧芯PO文聊感情生活：「認識我的人都知道，我對感情的事情一向是沒有隱瞞，也覺得沒有必要隱瞞的。我在自己的臉書上，也常PO出一些我們生活的照片或趣事，所以我的朋友，包括媒體朋友們也都知道我有一個穩定交往中的男友。只是因為對方不是政治人物，就覺得沒有必要佔用太多公共的版面。」

並且表示：「我們穩定交往了一陣子，也不是秘密，一直都滿公開的。不過其實並不像周刊王寫的有住在一起，我還是住在八德路的家。他是一個很好的人，彼此個性、興趣也都很適合，彼此對於未來還滿有共識的，希望大家祝福。」

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  • 徐巧芯大方聊起感情世界，除了稱讚男友以外，也表明雙方對未來已有共識。（資料照，記者簡榮豐攝）

    徐巧芯大方聊起感情世界，除了稱讚男友以外，也表明雙方對未來已有共識。（資料照，記者簡榮豐攝）

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