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洪慈庸、卓冠廷結婚 收到祝賀的竟是他...

視網膜於臉書粉專撰文澄清，「本人沒有跟洪慈庸登記結婚」。（合成圖；左：資料照，記者黃鐘山攝；右：擷取自「視網膜 Retina臉書粉專）

2017-04-26  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量洪慈庸、台中市新聞局長卓冠廷，24日宣布登記結婚。不過，以惡搞、嘲諷聞名的「眼球中央電視台」新聞主播「視網膜」，卻自爆被誤認為新郎，意外接到不少人的祝福，讓他霧煞煞！

視網膜昨在臉書粉專「視網膜 Retina」，特別撰文澄清，「本人沒有跟洪慈庸登記結婚，謝謝大家如此容易看錯。離譜。」

網友見狀也在底下留言，直呼「怎麼會看錯？」、「看錯的人都應該去掛眼科看視網膜」；還有粉絲抱不平，怒嗆「膜膜比冠廷帥多了好嗎？一群來亂的刁民！」也有人笑稱，「跟香菜結婚」、「了不起，有像」、「別騙了，就是你吧」、「原來局長臉書在這」；不過，也有人說，「結果本來沒人覺得像，本人一講大家都這麼想了」；另有人直言，「有本事跟卓冠廷、侯漢廷三個人站在一起，讓大眾評斷你們是不是兄弟啊！！！」

視網膜臉書粉專全文：

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