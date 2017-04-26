林飛帆也傳喜訊！ 婚宴將開30多桌
2017-04-26 06:41
林飛帆將與交往8年的女友林雅萍在6月結婚。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委洪慈庸和台中市政府新聞局長卓冠廷修成正果，沒想到太陽花領袖林飛帆也傳喜事！林飛帆將與交往8年的女友林雅萍在6月結婚。
《鏡週刊》報導，林飛帆周邊朋友透露，林飛帆與林雅萍2月就已拍好婚紗，拍攝地點幾乎都在台南，像是過去常接送女友的成大宿舍前、安平、以及七股海邊等。林飛帆友人指出，兩人已敲定宴客飯店，估計席開30多桌，現在已在統計賓客名單。
知情人士透露，林飛帆現在要忙著婚禮，另一方面也在趕著寫台大政研所的碩士論文，林計畫6月完婚、7月畢業、8月赴英國倫敦政經學院政府系碩士班開學，準備當總統蔡英文的學弟，林雅萍也跟著林飛帆一起去，不排除未來也會一起申請攻讀學位。
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