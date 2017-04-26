徐巧芯認愛「台北陳致中」 周刊爆：疑同居
2017-04-26 05:54
〔即時新聞／綜合報導〕28歲有「藍營女神」之稱的徐巧芯，事業得意，今被周刊爆疑與知名網站「網路溫度計」總編輯劉彥澧交往1年，還展開同居模式。兩人坦承有交往，但均否認同居。
《周刊王》報導，4月6日晚間直擊結束雅虎網路節目《巧芯聊風向》之後，由一名年紀相仿，駕著黑色房車的「眼鏡男」搭載，前往桃園機場，該名酷似前總統陳水扁兒子陳致中的男子，是徐巧芯政治大學30歲學長劉彥澧，朋友圈戲稱他是「台北陳致中」。
周刊本月有幾次拍到「巧彥會」兩人進入北市德興路小豪宅，似乎已經過著同居生活。面對記者詢問交往狀況，兩人承認彼此見過對方家長，也朝結婚方向計畫，但否認同居。
徐巧芯身兼馬英九辦公室發言人、郝龍斌國民黨主席競選辦公室發言人，也是《巧芯聊風向》主持人。
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