新式高教機簽約 10年內國機國造交機66架

中科院與漢翔公司舉行「空軍新式高教機」簽約儀式，圖為一系列國製國造飛機模型。（記者李容萍攝）

2017-04-25 15:55

〔記者李容萍／桃園報導〕國家中山科學研究院與漢翔公司配合國機國造計畫啟動，執行「空軍新式高教機」期程，25日在中科院龍園研究園區舉辦簽約暨北部場次招商說明會，國防部長也是中科院董事長馮世寬表示，希望國機國造為產業帶來利多，帶動經濟發展。26日在台中，27日在高雄，也將舉辦中、南地區招商說明會。

簽約儀式由馮世寬、桃園市長鄭文燦、經濟部政務次長沈榮津等人致詞，隨即由中科院院長張冠群與漢翔公司董事長廖榮鑫進行簽約。

簽約儀式後，中科院就國機國造整體發展規劃進行提報，以及漢翔公司針對機體、發動機、系統件、五金扣件及地面輔助訓練系統等項目，舉辦招商說明及分組討論，擴大國內廠商參與，提升國內經濟效益。

包括空軍現役F-5戰機、AT-3高教機，機齡都已超過30年，未來將由新型國造高級教練機來取代。國防部共計編列686億餘元預算，自研自製66架高級教練機，預計2019年出廠首架原型機，2020年進行首飛，2026年完成66架全數交機。

中科院副院長馬萬鈞表示，高教機是國機國造中的起手式，並規畫25到30年的國機國造計畫，希望培育國內系統件自製的能力，中科會會負起規畫跟領頭的工作，帶領台灣產業發展。