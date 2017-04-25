揪團挺柱！ 女星：因為洪秀柱支持統一....

2017-04-25 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰進入最後階段，女星劉樂妍也加入拉票行列，她在臉書上表示「雖然我不支持國民黨。但是我支持洪秀柱，因為洪秀柱支持統一」。

劉樂妍PO文表示：「最後再説一次，雖然我不支持國民黨。但是我支持洪秀柱，因為洪秀柱支持統一，請有投票資格的台胞5/20...回台灣支持一下洪秀柱。救救我們在台灣的房子、財產、股票、軍公教、漁民、和年輕人的未來！」

臉書頁「肯腦濕的人生相談室」轉PO劉樂妍此篇臉書貼文，網友們吐槽表示：「這個人是誰？是想回去祖國的過氣藝人嗎？」、「女版蝗胺」、「年輕人的未來？可是反年改老伯伯說：我就是你們的未來！」、「白海豚的臥底喔！」、「說個笑話，救年輕人的未來」。