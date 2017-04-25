AIT主席莫健：美國支持台灣參與WHA
AIT主席莫健（資料照，記者朱沛雄攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）今天出席台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下的一場公衛研習營開幕典禮，與副總統陳建仁同台。莫健在致詞中首度表態，表示美國支持台灣參與世界衛生大會（WHA）；外交部今也表示，與衛福部全力以赴，透過理念相近國家向世衛組織（WHO）表達盼獲邀立場，但能否參加，外交部發言人王珮玲坦言「今年影響因素似乎比過去更複雜」，目前進展不容樂觀。
WHA將於5月22日登場，但台灣迄未收到邀請函。王珮玲今早在外交部例會中說，外交部透過美國與理念相近的國家，透過口頭跟書面的方式，向WHO秘書處表達堅定支持我方受邀以觀察員身份參加WHA的立場。相關館處已和國際溝通，說明全球防疫活動沒有國界，也感受到國際社會普遍認同，WHA應有台灣的參與。但王珮玲也坦言，今年影響因素「似乎比過去更複雜」，從各方訊息來說，「不諱言進展不容樂觀」。
台灣與美國合作，今起舉辦為期4天的「登革熱、茲卡、屈公病鑑別診斷國際研習營」，以提升亞太國家因應登革熱、茲卡及屈公病病毒之專業鑑識及防疫能力，邀請來自澳紐、日本、印尼、泰國、越南及海地等18個亞太及加勒比海地區國家，共35位官員及專家來台參訓。
莫健與AIT處長梅健華今一同出席研習營開幕典禮，莫健在致詞時指出，美台長期合作，數十年來成為志同道合的夥伴，自然希望攜手解決全球與區域的新興挑戰，因為在全球化環境下，只有國際合作才能解決最艱鉅的難題。莫健說，GCTF已在台灣舉辦過6場研習營，有助大家因應傳染病疫情、提升能源安全並促進經濟發展與性別平等。
莫健也說道，台灣位處亞洲中心，和各國有密切往來，當尋求全球議題解決方案時，應極力邀情台灣加入。美國持續支持台灣在國際社會上做出有意義的實質貢獻，美國歡迎台灣以觀察員的身份參加過去8屆的WHA，也「期盼台灣繼續參與這個重要的會議」。
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