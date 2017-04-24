潘孟安請國民黨員代理市長 選戰佈局意味濃厚
2017-04-24 21:36
〔記者李立法／屏東報導〕國民黨籍屏東市長林亞蒓因涉貪判刑被停職，民進黨執政的屏東縣政府特別請來國民黨籍前議長程清水代理市長，外界認為這一步棋既能安內又能攘外，提前為選戰佈局意味濃厚。
71歲的政壇長青樹程清水，曾當選過7屆議員，其中2屆擔任議長，現在的縣長潘孟安當時是民進黨籍議員，政壇人士形容兩人關係是「師徒」情誼，程清水20多年前曾代表國民黨參選屏東市長，卻敗給無黨籍的容滋浩，如今潘孟安請程代理市長，可說是圓了程當年未竟之功。
還值得一值的是，縣府退休技正程清泉，是程清水的兄長，20年前屏東市長黃清漢因案停職，縣府指派程清泉代理市長，20年後，換成弟弟程清水代理市長，在國內政壇實屬少見。
今天交接典禮上，包括縣議長周典論在內的許多屏東市籍議員、市代及里長都來觀禮，展現出程清水在政壇的豐沛人脈，有人評論潘孟安這步棋下得好，在民進黨內欲爭取下屆屏東市長者眾情況下，請出國民黨籍程清水代理尚有1年7個月任期的市長職務，不僅讓黨內紛爭暫時獲得平息，也挖走國民黨牆角，對綠營向來無法取勝的屏東市長選舉，提前做了最有利的佈局。
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