| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎也摃龜
 首頁 > 政治

潘孟安請國民黨員代理市長 選戰佈局意味濃厚

2017-04-24  21:36

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨籍屏東市長林亞蒓因涉貪判刑被停職，民進黨執政的屏東縣政府特別請來國民黨籍前議長程清水代理市長，外界認為這一步棋既能安內又能攘外，提前為選戰佈局意味濃厚。

71歲的政壇長青樹程清水，曾當選過7屆議員，其中2屆擔任議長，現在的縣長潘孟安當時是民進黨籍議員，政壇人士形容兩人關係是「師徒」情誼，程清水20多年前曾代表國民黨參選屏東市長，卻敗給無黨籍的容滋浩，如今潘孟安請程代理市長，可說是圓了程當年未竟之功。

還值得一值的是，縣府退休技正程清泉，是程清水的兄長，20年前屏東市長黃清漢因案停職，縣府指派程清泉代理市長，20年後，換成弟弟程清水代理市長，在國內政壇實屬少見。

今天交接典禮上，包括縣議長周典論在內的許多屏東市籍議員、市代及里長都來觀禮，展現出程清水在政壇的豐沛人脈，有人評論潘孟安這步棋下得好，在民進黨內欲爭取下屆屏東市長者眾情況下，請出國民黨籍程清水代理尚有1年7個月任期的市長職務，不僅讓黨內紛爭暫時獲得平息，也挖走國民黨牆角，對綠營向來無法取勝的屏東市長選舉，提前做了最有利的佈局。

廣告
  • 程清泉（右2）與程清水（右3）兩兄弟先後代理屏東市長，政壇少見。（記者李立法攝）

    程清泉（右2）與程清水（右3）兩兄弟先後代理屏東市長，政壇少見。（記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 屏東市長 林亞蒓 潘孟安 程清水
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：潘孟安請國民黨員代理市長 選戰佈局意味濃厚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.