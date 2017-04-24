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司改會議》提升公信力？ 司法院：終審法院公開不同意見書

全國司改國是會議第二組第五次會議24日於司法院舉行，會議召集人林子儀（右）會前與會議副召集人何飛鵬（左）交換意見。（記者羅沛德攝）

2017-04-24  09:32

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕司法院在上午召開的司改國是會議第2組會議，提案修法讓最高法院等終審法院公佈裁判的不同意見書，以提升裁判品質和落實合議庭的評議制度，希望改變目前低迷的司法公信力和人民對司法觀感。

司法院研究指出，目前德國聯邦憲法法院、日本最高法院都公布裁判不同意見書，美國和英國則擴大到最高法院和上訴法院公布不同意見書，但先進國家的最高法院不公布不同意見書者，則包括法國、義大利、荷蘭、奧地利和比利時等國。

司法院認為，最高法院等終審法院的裁判具有終局確定性、法律見解統一性、政策影響性，是引導國家和社會的法律秩序走向的先驅，因此建議修法讓終審法院公佈不同意見書，以提升人民對司法信賴。

88年召開的全國司改會議，曾決議最高法院判決應附註不同意見，司法院將相關修法草案送請立院審議，立委認為此舉可能導致民眾拿不同意見作為上訴理由，且恐使法官利用不同意見書來推卸責任，因此未能完成修法。

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  • 最高法院。（圖擷取自網路）

    最高法院。（圖擷取自網路）

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