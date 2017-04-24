北市府批准反年改路權 段宜康：卻無法保護市長...

立委段宜康24日表示北市警局應檢討陳抗事件警力部署。（記者張嘉明攝）

2017-04-24 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會日前審查年金改革法案時，被反年金改革人士團團圍住，許多綠營立委及首長都被群眾推擠，台北市長柯文哲在途中被「揍了幾拳」。民進黨立委段宜康稍早在臉書表示，核准立院周邊集會路權的是台北市政府，但卻搞到連自己的市長也沒辦法保護。

段宜康指出，在立院現場規劃拒馬、下達現場警員如何保護立委官員的人，並不是內政部及警政署，而是台北市副市長鄧家基主持的決策平台。不過柯文哲當天坦言自己被「揍了幾拳」、副市長林欽榮被群眾推擠導致手指被拒馬割傷，段宜康對此表示：「結果台北市搞到連自己的市長也沒辦法保護。」

段宜康最後也對北市府提出建議，強調陳抗的權利，絶對應該受到保障，但希望北市府在核准路權時，請顧及立法院開會的需求。

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