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洪秀柱：砍蔣中正銅像戴面具 行徑如同…

國民黨主席洪秀柱與黃國嘉黨部黨員合影。（記者蔡宗勳攝）

2017-04-23  16:03

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕國民黨主席洪秀柱今天下午2點半與黃國嘉黨部在民雄鄉黨部小聚時，指鋸掉八田與一銅像的一對男女在臉書自白「帶種」，但戴著面具在陽明山砍蔣中正銅像者，行徑如同「俗辣」。

洪秀柱向基層幹部、黨員精神喊話時，猛批民進黨執政不力，只會對國民黨窮追猛打，尤其是黨產清算已到了趕盡殺絕地步，但反而激發國民黨的士氣，在彰化縣田尾鄉長、花蓮市長補選攻無不克，讓民進黨顏面無光。

洪秀柱表示，高雄蔣中正銅像遭破壞，不見相關單位吭聲，台南市孫中山的銅像被毀，市長賴清德乾脆連基座都移除，都未追究責任，反觀八田與一銅像被鋸頭，檢警調全力介入偵辦，境遇可說南轅北轍。

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  • 國民黨主席洪秀柱痛斥民進黨清算。（記者蔡宗勳攝）

    國民黨主席洪秀柱痛斥民進黨清算。（記者蔡宗勳攝）

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