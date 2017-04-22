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前瞻基礎建設掛零？邱鏡淳把握機會向總統爭取

新竹縣長邱鏡淳（右）利用總統蔡英文下鄉的機會，送上資料爭取前瞻基礎建設計畫經費。（記者蔡孟尚攝）

2017-04-22  16:03

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣長邱鏡淳今天下午趁著蔡英文總統下鄉參加客家桐花祭的機會，當面呈交縣政府提出的28項前瞻基礎建設計畫，他並強調：「我們是最配合的，不能一毛錢都沒有！」

邱鏡淳是利用蔡英文下午參觀新埔鎮陳家祠時，把握機會遞上用黃色紙袋裝的計畫資料，然後緊跟在蔡英文身邊，不時表達意見；蔡英文當場收下且與他握手，但對此沒有公開回應。

由於新竹縣府針對前瞻基礎建設計畫提出金額總計190億4047萬元的28項計畫，先前均未獲得中央核定，因此邱鏡淳日前也有「建設應不分藍綠」的發言，而今天上午蔡英文到關西鎮八寮古道參加客家桐花祭卻未見「地主」的他到場陪同，一度引發在場人士揣測：「這是不是無言的抗議？」

邱鏡淳的幕僚說，縣長上午先是參加新竹縣自己在橫山鄉合興車站舉辦的桐花祭活動，然後趕到台北市參加客屬總會活動，中午就趕回來陪同蔡總統，行程相當緊湊，並沒有要刻意缺席哪一場活動。

縣政府文化局也表示，今天特別安排蔡總統參觀關西多個客庄景點，就是考量關西鎮位於台3線從桃園龍潭進入新竹縣境的第1站，文化景點雖多，長期來卻缺乏地方接待外來賓客參訪的據點，所以在前瞻基礎建設計畫裡提出「關西大客廳」的概念，以縣定古蹟關西分駐所為核心，設定為文化觀光的入口門戶，未來並將串聯中正路石店子老街上已推動的文創街區計畫，期許能帶動關西整體文化藝術及深度觀光的發展。

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  • 總統蔡英文今天下午參訪新竹縣新埔鎮陳家祠時，新竹縣長邱鏡淳（中繫紅領帶者）緊跟她身邊爭取前瞻基礎建設計畫經費。（記者蔡孟尚攝）

    總統蔡英文今天下午參訪新竹縣新埔鎮陳家祠時，新竹縣長邱鏡淳（中繫紅領帶者）緊跟她身邊爭取前瞻基礎建設計畫經費。（記者蔡孟尚攝）

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