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屏東市長重判 藍營低壓、綠營磨刀霍霍

2017-04-20  17:12

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市長林亞蒓涉貪被重判，市公所籠罩低氣壓，國民黨不曾失守過的屏東市大票倉，恐因此案面臨嚴峻考驗，藍營內部憂心忡忡，綠營內部則是暗潮洶湧，有意角逐下屆市長選舉的各方勢力，將隨著市長派代人選問題浮上檯面。

屏東市公所昨天迷漫一股低氣壓，不少員工為市長林亞蒓感到不捨，認為林亞蒓是認真做實事的大家長，卻因官司重摔一跤，希望她能重新站起來，許多藍營支持者也擔心，執政權不曾易主的屏東市公所，將隨著縣府派代市長而全面綠化。

國民黨屏東縣黨部表示，林亞蒓是優秀黨員，形象清新，沒想到會被判重刑，黨部將全力支持林亞蒓上訴爭取平反，並安撫支持者不安的情緒，暫不考慮下屆屏東市長選舉的佈局問題。

民進黨過去難以撼動國民黨在屏東市的執政權，藍營內部被視為政壇明日之星的林亞蒓，因貪瀆案重創形象，為民進黨問鼎下屆市長提供絕佳機會，除縣黨部主委李清聖多次公開表達參選市長的意願外，縣府工策會總幹事邱名璋也展現當仁不讓的態勢，另一名頗具競爭力的縣議員李世斌則是旱鴨子划水，檯面下暗潮洶湧，各方勢力都在等待時機出手。

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  • 許多藍營支持者擔心，執政權不曾易主的屏東市公所，將隨著縣府派代市長全面綠化。（記者李立法攝）

    許多藍營支持者擔心，執政權不曾易主的屏東市公所，將隨著縣府派代市長全面綠化。（記者李立法攝）

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