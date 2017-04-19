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駁政院「未忽略新北」 新北市府：別再跳針

2017-04-19  14:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府爭取前瞻基礎建設計畫受挫，市長朱立倫週一前往立法院親上火線，盼獲中央支持。行政院發言人徐國勇今發布新聞稿，指中央從國家整體發展及資源有效運用，經周詳評估提出前瞻計畫，絕無任何偏頗或政治考量，「也未忽略新北市」。市府發言人張其強表示：「別再跳針，讓數字和最後結果說話吧」！

徐國勇表示，政府在大台北地區捷運、鐵路地下化建設已投入1兆元以上預算，本次新北市納入前瞻基礎建設軌道計畫的三鶯缐、淡海輕軌、安坑輕軌共821.38億元，其中特別預算占203.32億元，年度預算占618.06億元。

針對新北市政府爭取汐止民生線、環狀線二期南環段及北環段、萬大中和樹林線二期計畫納入前瞻建設，徐國勇說，若能與台北市政府形成共識，仍可依現行捷運審查作業要點循序審議，待行政院核定後，在年度預算執行。

張其強指出，如果經過5場公聽會，聽取學者專家意見，卻絲毫不能調整既定結果，為什麼要浪費這麼多人時間？請行政院聽聽這5場公聽會，專家學者和縣市長說法，再看看計畫中，各縣市分配到的項目和預算比例，最需要建設補助的花東地區，又核定了多少，到底「有沒有周詳評估？是不是政治考量？」

張其強說，不是誰說了算，「讓全民檢驗吧」！新北市政府會秉持專業，不放棄任何可能，為400萬市民權益和新北市的未來發展繼續努力。

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  • 行政院今天發布新聞稿表示前瞻基礎建設計畫沒有忽略新北市的需求，市府發言人張其強表示：「別再跳針，讓數字和最後結果說話吧」！（記者賴筱桐攝）

    行政院今天發布新聞稿表示前瞻基礎建設計畫沒有忽略新北市的需求，市府發言人張其強表示：「別再跳針，讓數字和最後結果說話吧」！（記者賴筱桐攝）

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