駁政院「未忽略新北」 新北市府：別再跳針

2017-04-19 14:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府爭取前瞻基礎建設計畫受挫，市長朱立倫週一前往立法院親上火線，盼獲中央支持。行政院發言人徐國勇今發布新聞稿，指中央從國家整體發展及資源有效運用，經周詳評估提出前瞻計畫，絕無任何偏頗或政治考量，「也未忽略新北市」。市府發言人張其強表示：「別再跳針，讓數字和最後結果說話吧」！

徐國勇表示，政府在大台北地區捷運、鐵路地下化建設已投入1兆元以上預算，本次新北市納入前瞻基礎建設軌道計畫的三鶯缐、淡海輕軌、安坑輕軌共821.38億元，其中特別預算占203.32億元，年度預算占618.06億元。

針對新北市政府爭取汐止民生線、環狀線二期南環段及北環段、萬大中和樹林線二期計畫納入前瞻建設，徐國勇說，若能與台北市政府形成共識，仍可依現行捷運審查作業要點循序審議，待行政院核定後，在年度預算執行。

張其強指出，如果經過5場公聽會，聽取學者專家意見，卻絲毫不能調整既定結果，為什麼要浪費這麼多人時間？請行政院聽聽這5場公聽會，專家學者和縣市長說法，再看看計畫中，各縣市分配到的項目和預算比例，最需要建設補助的花東地區，又核定了多少，到底「有沒有周詳評估？是不是政治考量？」

張其強說，不是誰說了算，「讓全民檢驗吧」！新北市政府會秉持專業，不放棄任何可能，為400萬市民權益和新北市的未來發展繼續努力。