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反年改圍立院 綠黨團：不夜宿、不提早進駐
2017-04-18 15:59
〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院明、後兩天將審查《公務人員退休撫卹法》草案，抗議團體號召群眾揚言今晚「夜宿圍城」，立院民進黨團幹部與司法法制委員會委員今則召開會議沙盤推演。民進黨團書記長李俊俋今受訪時表示，「沒有要夜宿，也不會預先進駐會議室」，民進黨的立場就是沒有必要起爭議，大家好好討論法案，進行詢答與實質討論。
李俊俋批評，明天的會議是兩天一次會，要進行實質審查，但國民黨竟在最後一刻撤年改版本，「他們對年金的態度是什麼？沒有版本就沒有說話的空間！」
李俊俋指出，若國民黨明天要杯葛議程，「就是擺明反年金改革」，民進黨會嚴格要求按照正常議程開會，這是基本態度，同時呼籲不要有非立委的人來鬧場，也沒有必要引起爭議，「如果國民黨想要戰（占）主席台，歡迎」。
李俊俋提醒，國民黨若想要來鬧場、丟東西，前總統馬英九2012年時說，年金改革現在不改、就會後悔，請問國民黨現在立場是什麼？也別忘記現在支持年改者比反對者更多。
此外，立法院會議預報稍早發布新的會議議程，法院內政委員會召委曾銘宗將議程改為邀請內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩等人就4月18日到20日維安部署進行專題報告。民進黨立委姚文智則批唯恐天下不亂。
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