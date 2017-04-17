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中媒稱我代表隊「中國台北」 陸委會抗議

2017-04-17  19:48

〔記者林良昇／台北報導〕中國中央電視台等官方媒體，近日將亞洲桌球錦標賽台灣代表隊官方稱呼，從「中華台北」矮化為「中國台北」，陸委會今晚表示，對此種矮化作為不能接受，表達嚴正抗議。

針對中國媒體將我參加亞洲桌球錦標賽代表隊名稱從「中華台北」改為「中國台北」，陸委會今晚發出新聞稿表示，對此種矮化作為，我們絕對不能接受，並表達嚴正抗議。陸委會指出，此次中方媒體所為，不利於兩岸體育交流互動，也傷害兩岸人民的情感。

陸委會表示，政府一向主張我參與國際間的體育活動，應享有與其他國家一樣平等權利，並依照國際組織的規定，積極爭取平等參與國際活動的權益。此次我方桌球協會前往中國大陸參加第23屆亞洲桌球錦標賽，是依據「奧會模式」以「中華台北」（Chinese Taipei）名稱參賽，中方媒體不應片面更改我方代表隊名稱。

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  • 陸委會主委張小月。（記者黃耀徵攝）

    陸委會主委張小月。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 中國台北 中媒 亞洲桌球錦標賽 抗議 陸委會
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