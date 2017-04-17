前瞻計畫 徐世榮批：通往地獄的道路

立法院今舉辦「前瞻基礎建設特別條例草案」第四場公聽會，討論軌道建設。圖為台中市長林佳龍向朝野藍綠立委爭取支持。（記者楊淳卉攝）

2017-04-17 11:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院今舉辦「前瞻基礎建設特別條例草案」第四場公聽會，討論軌道建設。與會的政大教授徐世榮痛批，前瞻建設的軌道建設「不合理、不民主、不尊重基本人權」，是「一個通往地獄的道路」，盼立院停止審查，將前瞻計畫退回行政院。

徐世榮說，軌道建設計畫層次要拉高，不只是看軌道建設，還包含很重要的部分。但前瞻計畫繼續維持威權時代計畫行政程序，「非常威權、非常獨裁，民進黨還要這麼做嗎？」

徐世榮也指出，前瞻計畫繼續獨尊經濟成長價值，排除其他價值及人民參與，也將繼續進行浮濫徵收導致人民迫遷，這樣的內容讓人非常搖頭。

徐世榮強調，即使前瞻計畫有特別預算，但地方仍有自籌款，但財政赤字嚴重的地方政府要怎麼做？只能大面積區段徵收，若以桃園航工程數字評估，未來前瞻計畫迫遷數字恐達17199戶、51400多人將流離失所，若以交通部長賀陳旦的報告，最高還可能達11萬5900多人，「這還只是保守估計！」

隨後發言的嘉義縣長張花冠則回應徐世榮表示，民進黨一直以來都很重視人權，「你講得對，也講得不對」，嘉義縣只分到五千萬規劃費，在分配正義方面，「全部只有我叫做loser！」