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八田與一事件 藍議員扯：民進黨老祖宗的頭

2017-04-16  23:25

〔即時新聞／綜合報導〕台南烏山頭水庫園區內八田與一紀念雕像今天凌晨遭破壞，整個頭顱斷掉，去向不明，而國民黨台北市議員汪志冰稍早對此發言：「八田與一這顆頭，是TMD民進黨老祖宗的頭！」對此，社運人士王奕凱酸說：「真是神邏輯」。

八田與一銅像今晨被人發現遭受破壞斷頭後，台南市府警察局已成立專案小組，全力積極偵辦；另外，由於奇美博物館之前有複製相同尺寸的八田與一半身銅像，這個複製品將「即刻救援」，由知名雕塑家王昭旺協助，預計10天內完工，可望趕上5月8日的追思活動。

但汪志冰卻在今天下午於臉書上發文：「八田與一這顆頭，是TMD民進黨老祖宗的頭！」引發不少網友關注。

社運人士王奕凱稍早也在臉書上轉載汪志冰的說法，表示：「國民黨議員正常發揮中，八田與一跟民進黨的黨員們都超問號的，到底這二者有什麼祖宗這關連呀？」直言：「真是神邏輯」。

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  • 汪志冰在今天下午於臉書上發文：「八田與一這顆頭，是TMD民進黨老祖宗的頭！」引發不少網友關注。（圖擷取自臉書）

    汪志冰在今天下午於臉書上發文：「八田與一這顆頭，是TMD民進黨老祖宗的頭！」引發不少網友關注。（圖擷取自臉書）

  • 王奕凱稍早也在臉書上轉載汪志冰的說法，直言：「真是神邏輯」。（圖擷取自臉書）

    王奕凱稍早也在臉書上轉載汪志冰的說法，直言：「真是神邏輯」。（圖擷取自臉書）

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