中廣兩頻道停播 洪秀柱斥「可惡」

2017-04-15 12:20

〔記者何玉華／新北報導〕國家通訊傳播委員會自今（15）日零點起收回中國廣播公司音樂網及寶島網，國民黨主席洪秀柱早上受訪認為，民進黨作法粗暴，可惡！

洪秀柱早上以董事長的身分出席財團法人青年和平團志工感恩活動，提到中國廣播公司音樂網及寶島網頻道收回一事，洪秀柱說，民進黨完全忽略歷史背景與人民感情因素，用粗暴手法在下班後停播，無視工作人員安排、處理，可以說是箝制新聞媒體的言論自由，用此方式引起寒蟬效應，轉移施政無能的焦點，非常很可惡。