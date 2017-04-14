F16交機20週年 飛行員回憶：歷經19次空中加油......

2017-04-14 11:29

〔記者羅添斌／台北報導〕我國空軍向美採購F16戰機，今天適逢20週年，軍方青年日報在今天製做的專輯中，透露了當年我國飛行員駕駛F16戰機，一路從美國飛回台灣的過程，歷經近22小時飛行時間、19次空中加油，美軍為我國F16戰機空中加油的照片也正式曝光。

我國當年共計向美採購150架F16戰機，並且分批交機，首架機是在二十年前的4月14日交機，這架F16戰機就是由我國飛行員郝光明駕駛，也是唯一一位從美國駕駛F16戰返台的空軍英雄。

軍方青年日報在今天製做的專輯中指出，20年前的今天，我國首批購買的2架F-16A/B Block20戰機，順利飛抵嘉義空軍基地，加入捍衛我國領空的行列；其中身為第一批7位受訓學員之一的郝光明中校，正是我國首位，也是唯一從美國駕駛F-16返台的空軍英雄。

青年日報指出，在8個月的換裝訓練後，郝光明在民國86年的4月4日，從美國德州沃斯堡起飛，歷經近22小時飛行時間、19次空中加油，期間停留夏威夷及關島，最後於4月14日抵達嘉義基地。

郝光明在接受青年日報專訪時指出，「當被告知要參與此任務時，我心跳好快，覺得很興奮、也很驕傲」。談起當年點滴，郝光明把所有飛行細節如數家珍，他興奮地說，這是歷史，也是他一生的驕傲。

對於駕駛F16回台的情形，郝光明說，當天嘉義上空陰陰的，還下了點小雨，加上美軍不熟悉我國空軍航管作業，所以在降落時非常緊張，所幸在航管人員專業外語能力溝通及完美的航管流程，才得以完美落地。當時駕駛F-16編號A6609的Rusty Mitchell，也是美軍21中隊的中隊長，還特別致贈一份紀念品給航管中心的女士官，為我國與美國空軍交流更添佳話。

空軍今日也在空軍第455聯隊舉辦相關紀念活動，郝光明說，「希望所有飛F-16的小老弟們，盡情享受拉9個G的感覺吧！」