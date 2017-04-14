F16交機20週年 飛行員回憶：歷經19次空中加油......
〔記者羅添斌／台北報導〕我國空軍向美採購F16戰機，今天適逢20週年，軍方青年日報在今天製做的專輯中，透露了當年我國飛行員駕駛F16戰機，一路從美國飛回台灣的過程，歷經近22小時飛行時間、19次空中加油，美軍為我國F16戰機空中加油的照片也正式曝光。
我國當年共計向美採購150架F16戰機，並且分批交機，首架機是在二十年前的4月14日交機，這架F16戰機就是由我國飛行員郝光明駕駛，也是唯一一位從美國駕駛F16戰返台的空軍英雄。
軍方青年日報在今天製做的專輯中指出，20年前的今天，我國首批購買的2架F-16A/B Block20戰機，順利飛抵嘉義空軍基地，加入捍衛我國領空的行列；其中身為第一批7位受訓學員之一的郝光明中校，正是我國首位，也是唯一從美國駕駛F-16返台的空軍英雄。
青年日報指出，在8個月的換裝訓練後，郝光明在民國86年的4月4日，從美國德州沃斯堡起飛，歷經近22小時飛行時間、19次空中加油，期間停留夏威夷及關島，最後於4月14日抵達嘉義基地。
郝光明在接受青年日報專訪時指出，「當被告知要參與此任務時，我心跳好快，覺得很興奮、也很驕傲」。談起當年點滴，郝光明把所有飛行細節如數家珍，他興奮地說，這是歷史，也是他一生的驕傲。
對於駕駛F16回台的情形，郝光明說，當天嘉義上空陰陰的，還下了點小雨，加上美軍不熟悉我國空軍航管作業，所以在降落時非常緊張，所幸在航管人員專業外語能力溝通及完美的航管流程，才得以完美落地。當時駕駛F-16編號A6609的Rusty Mitchell，也是美軍21中隊的中隊長，還特別致贈一份紀念品給航管中心的女士官，為我國與美國空軍交流更添佳話。
空軍今日也在空軍第455聯隊舉辦相關紀念活動，郝光明說，「希望所有飛F-16的小老弟們，盡情享受拉9個G的感覺吧！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 這縣市民進黨執政33年... 綠營人士憂變藍天
- 2008的總統大選 傳他出面逼出馬英九...
- 年改方案必須通過 段宜康：政府省下5千億
- 推動「公設不計入坪數」立委促內政部回應民意
- 藍營黨主席戰況激烈！ 6名參選人優勢、弱點是...
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》金賢洙啟用時機太詭異 美球迷製傳單諷金鶯
- 高鐵特區地雷 路中植草磚損車胎
- 安原良為脆樂團這首歌 10種表情一鏡到底飆戲
- 南迴公路草埔隧道 南端貫通
- 曾志偉失言嗆爆入圍者 坦言：第一時間想道歉
- 市圖新建總館 將成「生命樹」綠建築
- 廢溶劑灌水增重 業者圖詐補助
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 小檔案—藻礁超珍貴 10年長1公分
- 蘋果跨足醫療祕密計畫 研發血糖感測器
- 菜包做記號 竟用工業染料「紅花米」
- Uber回來了 與租賃業合作派車
- RBC Heritage 高球賽》潘政琮第一回合71桿完賽 考雷暫領先
- 熱帶低氣壓發展 今年首颱「梅花」恐形成
- 弒親嫌稱被自白 檢警反駁
- 佔用議政史料館？ 卸任議員槓上文化局
- 自由廣場》監察院介入立法權
- 美國聯航求止血 同機乘客退費封口
- 《謠言終結站》 牛奶含大量磺胺劑？ 食藥署：錯誤資訊
- 《衝突的一天》還原政變 預言埃及命運
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Public-private funds to target pollution
- 過動兒展出鋼鐵戰士 媽媽感動
- 惠英紅重現失智媽封后 淚崩憶亡母
- 違停求警別開單 他的戀愛御守卻露餡...
- 化武事件後首現身 阿薩德怒斥「全都是假的！」
- 阿伯後面跟著長長車隊 大家不敢超車的原因竟是...
- 立仁四路車多速度快 大里爭設紅綠燈
- MLB》陳偉殷慘烈先發 邁阿密記者開嘲諷
- 今日MLB戰績
- 復合無望！小班與嘉納正式申請離婚 財產均分
- 全球第二 加拿大解禁娛樂用大麻
- 對中笑臉 川普稱與習麻吉
- 裕日車首季EPS上看6元 iTIIDA全球首發
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Uber relaunches services, cite ministry cooperation
- 04/14 各報重點新聞一覽
- 杜特蒂遭中警告後 不去南海登島插旗了
- 日巡賽東建盃 詹世昌並列50名
標題：F16交機20週年 飛行員回憶：歷經19次空中加油......
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email