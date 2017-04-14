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朝令錯夕改又何妨 國民黨籲修「一例一休」

2017-04-14  11:13

〔記者施曉光／台北報導〕勞動部昨日邀請7大工商團體會面，傳出勞動部長林美珠首度承認「一例一休」有檢討空間，6月底將通盤檢討、整體評估，國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會向林美珠喊話，「朝令錯，夕改又何妨」，因為這與選前用政見口號騙票，選後再迂迴轉彎的髮夾彎不一樣，而是一個政務官知道政策不周延，勇於改正的勇敢表現，不必等到6月底，現在就修「一例一休」。

他並提醒林美珠，千萬不要為了硬撐「一例一休」，而想要用開放彈性工時與責任制作為解套的藥方，因為彈性工時、責任制，都是造成勞工血汗過勞的主因，如果為了補「一例一休」的大洞，讓目前已經有數百萬勞工適用的數字再放寬，當大部分民眾都成為彈性工時指定行業時，「一例一休」等於名存實亡，總統蔡英文縮短工時照顧勞工的支票，不但徹底跳票，甚至還有玩弄欺騙勞工的嫌疑。

對於民進黨立委林岱樺表態，如果「一例一休」造成物價上漲，就應拿出改弦更張的魄力，唐德明肯定這是民進黨內少數的諍言，但他也諷刺林岱樺，她的前助理王奕凱就是因為反對「一例一休」被開除，於今林岱樺是否應該拿出魄力，向王奕凱與台灣人民道個歉？

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  • 國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會，呼籲勞動部「一例一休」快修法。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會，呼籲勞動部「一例一休」快修法。（資料照，記者羅沛德攝）

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