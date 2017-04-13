李明哲案中國歸咎台灣 陸委會：別做口舌之爭
2017-04-13 20:05
〔記者施曉光／台北報導〕前民進黨黨工李明哲遭中國拘留迄今沒有下落，對岸將兩岸溝通聯繫機制停擺責任歸咎台灣政府，陸委會副主委邱垂正在今日的例行記者會上呼籲對岸不要再做無意義的口舌之爭，儘快公布案情及李明哲下落，並回應我方政府及家屬訴求，他並強調政府一定會秉持積極理性態度，綜合各種考量因素，採取救援最佳、最正面且有助益的思考，包括從國際面向，與國內外非政府組織一起努力，共同營救李明哲。
有關中國海協會宣稱未收到李明哲藥品，邱垂正指出，海基會於5日以快遞寄達，依照快遞公司資料，海協會已於7日簽收，海基會還透過電話告知確認，他強調，政府施政以誠信為原則，陸委會相信海基會的說明，並經多方查核，「我方說法是正確無誤的」。
他呼籲，寄送藥品的目的是為了李明哲的健康需要，對岸應該注意李明哲的健康狀況，並給予必要的醫療照顧。
邱垂正表示，兩岸多年來已建立既有溝通聯繫機制與管道，陸委會呼籲對岸凡是涉及人民權益以及人身安全事件，都應以優先態度處理，不該以政治理由干擾、阻撓，並應透過正式管道處理溝通，李明哲家屬已表達不願意透過非正式管道處理本案，此一態度與我政府一致，如果中國仍不儘快回應我方訴求，傷害台灣人民情感，不利兩岸關係。
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