連戰讓大家很忙？ 他整理「退休金奇幻旅程」變化
2017-04-13 15:15
前副總統連戰的月俸金備受外界討論。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕隨著年金改革議題掀起，國民黨前主席、前副總統連戰的月俸金也再度引起外界討論，立委劉世芳特別整理「連戰退休金的奇幻旅程」與大家分享，這讓立委段宜康酸說「為了他的退休金，大家都很忙」。
段宜康在臉書分享劉世芳整理的「連戰退休金的奇幻旅程」圖表，說明「從本來沒得領，到修法可以月領近47萬。從沒有禮遇，到修法可以享有各種禮遇。從享有禮遇之後，再回頭去領那47萬」。
段宜康說，被修法下調到月領30萬之後，還可以經由詮敘部修改行政命令，加到月領42萬，一個月後，又被改成28萬，「為了他的退休金，大家都很忙」。
網友看到後也酸說，「連戰退休年金真有戲」、「口袋賺飽飽」，還有人感嘆說，「又能怎樣，束手無策」。
段宜康在臉書分享「連戰退休金的奇幻旅程」圖表。（圖擷取自段宜康臉書）
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