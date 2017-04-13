自行車親子共乘可望合法化 立委促訂安全座椅標準
2017-04-13 12:57
〔記者鄭鴻達／台北報導〕時代力量立委徐永明去年底提案修法，推動親子共乘自行車合法化，交通部最快於6月提出草案送立法院審議，並制訂自行車兒童安全座椅標準規格。徐永明強調，安全座椅標準訂定應注意座椅包覆性、安全帶、腳踏板固定及後座反光設施等面向。
徐永明指出，去年底他提出「道路交通管理處罰條例第76條修正草案」，希望將「親子共乘自行車」納入，並規範駕駛年滿須18歲，可乘載為7歲以下或、體重25公斤以下之兒童，但應使用主管機關規定之符合檢驗合格標準之安全座椅，以確保孩童乘客安全。
徐永明表示，親子共乘雖可望合法化，但不時傳出兒童的腳常不慎捲入輪圈受傷，應參考歐美等國，推動自行車加裝合格檢驗的兒童安全座椅，並朝「座椅包覆性可照顧到肩頸以上」、「安全帶兒童無法自行解開」、「可調式腳踏板固定腳掌避免捲入車輪」、「後坐需有反光鏡和LED燈」方向訂定標準。
台灣城市單車聯盟理事林彥丞比較國外及國內之自行車兒童座椅差異，並表示台灣是全球唯一規範自行車不可搭載乘客者，也因此有許多不安全的座椅，讓兒童的腳容易被捲進去，除了座椅本身安全標準，也應注意自行車本身強度能否程載一個到兩個小朋友。
經濟部標準檢驗局局長倪士瑋表示，目前已從歐盟、美國、日本等先進國家蒐集資料，發現歐盟規範最完整，將以此為參考依據來訂定標準，也刻正緊鑼密鼓處理中，以配合次路政司的法規修正，時程上應可配合修法。
交通部路政司監理科科長趙晉緯表示，交通部對此朝開放態度，也正與相關單位討論法規中，對於法規、標準及配套措施部分，可望在6月底前由行政部門提出草案送交立法院審議，配套措施也會一併提出檢討。
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