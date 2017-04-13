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新北再批前瞻計畫 副市長：已施工的不算前瞻

2017-04-13  10:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對政府推動前瞻建設基礎計畫，新北市副市長葉惠青今於立院受訪表示，新北市目前有3項已在施工的項目，被列入前瞻基礎建設計畫中的軌道建設，但已經在施工或即將完工的項目，應該不是所謂的前瞻，扣掉這些項目，新北市沒被列進前瞻基礎建設計畫中。

立院經濟委員會今召開第3場「前瞻基礎建設特別條例草案」討論數位建設。葉惠青再度列席，並於會前接受媒體訪問。

葉惠青說，現在有所謂的「零元俱樂部」，也就是在計畫中連一項都沒有的縣市，目前這樣的縣市很多。

至於新北市長朱立倫未來是否會親自參與公聽會？葉惠青說，目前整個團隊在協助市政府表達新北市民的聲音，不是個人的運作。

對新北市質疑已施工的建設不算前瞻，政委張景森昨表示，馬政府沒有足夠預算蓋捷運，只能編一點點經費「象徴性的動工」，工程牛步化，被抓包「假動工」，他形容，「朱立倫請客、蔡英文買單」，朱立倫的三環三線由蔡英文政府舉債實現，現在被朱批評「只有回顧、沒有前瞻」，未免有失公平。

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  • 新北市副市長葉惠青今於立院受訪時表示，已經施工的建設不算前瞻。（資料照，記者何玉華攝）

    新北市副市長葉惠青今於立院受訪時表示，已經施工的建設不算前瞻。（資料照，記者何玉華攝）

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