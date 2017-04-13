司改會議》人民將司法官直送評鑑 低空過關
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組第四次會議12日召開，討論法官與檢察官的評鑑機制，與會委員針對人民是否可直接把司法官送交評鑑之議題討論，多次言辭交鋒後進行表決，結果贊成方11人，低空飛過過半票數，該議案通過。
提案委員、律師尤伯祥表示，人民如果對司法官不滿，現多向民間司法改革基金會或是律師公會申訴，兩會聽取陳情若認為有問題，可將案件交給檢評會或法評會審議。
尤伯祥認為，人民有接受公平審判的權利，當然包括申訴權，因此應該直接行使，而非透過司改會或是律師公會才能提出，況且司改會每年花近百萬元處理這些人民申訴案，很不值得。
司改會執行長高榮志說，如果有天司改會或律師公會決定不接受這些申訴案，那麼誰來移送法官或檢察官的評鑑案？這是人民可直接行使的權利，不應委交其他單位。
贊成尤柏祥意見的成功大學法律學系教授李佳玟指出，若可透過評鑑讓司法官更謹慎，讓人民直接參與的確較妥當。
抱持反對意見的臺灣大學法律學院教授林鈺雄認為，全世界有幾個國家可以讓人民直接把法官送評鑑？如果大家希望讓司法更受信賴，應該考量送完評鑑之後的結果，如果多為不成案，是否反而影響人民對司法的信賴？
台中地方法院法官賴恭利表示，法官評鑑屬於職務監督，並非人民的訴訟權利，目前早有多元的監督管道，人民並非僅能透過司改會申訴，亦可循體制內管道陳情，只要承辦人員接到訊息，便會調查，如果過度開放，反而影響審判獨立，讓法官畏首畏尾。
法務部參事陳瑞仁指出，如果人民有直接請求評鑑的權利，等於每個案子都要立案，以檢察官來說，就是偵字案了，人力不堪負荷，甚至反可能令人民誤解，以為評鑑就是把案子送交上訴審。
法務部長邱太三亦持反對立場，直言若法官審理或檢察官辦案時，當事人要求把法官、檢察官送交評鑑，這樣案子何時才能了結？應考量是否有濫訴的可能性。
該議案經過正反兩方激辯，主席瞿海源裁定將案子交付表決，與會共20名委員，11名委員舉手同意，議案通過，為司法官評鑑投下一顆震撼彈。
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